Aldi te trae tardes de diversión con tus hijos con el juego que está volando. Las vacaciones de verano está casi a la vuelta de la esquina para todos los niños por lo que si estás pensando en cómo las van a pasar hasta que tú cojas las tuyas y os podáis ir de viaje donde teníais planeado, nada como elegir esta novedad de Aldi que les va a permitir pasar tardes memorables con sus hermanos, primos, amigos y también como no, con papá y mamá.

Aldi tiene el juego que arrasará en verano

Cuando llega el verano a todos los niños les apetece salir a jugar al jardín y también como no, al parque y aunque juguetes como las pistolas y los globos de agua son algo imprescindible, tampoco les falta un balón de fútbol con el que jugar partidos con sus amigos o hermanos. Precisamente si a tus hijos les encanta jugar a pelota, Aldi tiene un juego que ya se ha convertido en uno de los más vendidos de estos supermercados y que estamos seguros que les va a encantar.

Nos referimos como no a la portería de fútbol Crane que es quizás de las más originales que puedas encontrar actualmente, y para que los niños puedan jugar en la calle como si estuvieran en un estadio de fútbol. Una portería que tienen unas medidas de 240 x 170 x 85 cm y que incluye 5 piquetas de acero.

De este modo se convierte en una portería ideal para niños, pero tiene además un elemento que es perfecto para que se diviertan todavía más o de hecho para que entrenen si se toman muy en serio lo del fútbol. Nos referimos como no, a la lona que como veis en la imagen, cuenta con varios números y agujeros. De este modo, tu hijo o hija puede practicar cada vez que realice un disparo. Dependiendo de hacia donde chute podrá conseguir más puntos.

Con esta portería, que es de fácil montaje y que además cuenta con una red trasera para no dejar salir el balón, tus hijos van a vivir el verano de su vida. Tanto que incluso es posible que no quieran irse de vacaciones. ¿A qué esperas? No lo dudes y hazte con tu portería antes de que se agote. Su precio es de 49,99 euros y a cambio tendrás garantizada la diversión de los más pequeños de la casa durante los próximos meses.