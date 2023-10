El aceite de oliva virgen extra es uno de los productos más apreciados y consumidos en España, ya que tiene múltiples beneficios para la salud y el sabor. Sin embargo, no todos los aceites son iguales, y hay que saber elegir bien la calidad y el precio. Sobre este último además, no nos podemos olvidar de la actualidad y recordar que los precios del aceite de oliva no han dejado de subir durante meses. Por ello, encontrar ofertas de aceite de oliva de alta calidad resulta esencial para muchos consumidores. En este sentido, Alcampo tiene el aceite de oliva virgen extra de esta marca de toda la vida a menos de 8€ el litro así que no lo dejes escapar.

Si quieres comprar un aceite de oliva virgen extra de confianza, que te garantice un sabor auténtico y una elaboración tradicional, te recomendamos que aproveches la oferta que tiene Alcampo en sus tiendas. Se trata del aceite de oliva virgen extra de La Española, una marca de toda la vida que lleva más de 100 años ofreciendo un producto de primera calidad.

Este aceite se obtiene de las mejores aceitunas seleccionadas, mediante un proceso de extracción en frío que conserva todas sus propiedades organolépticas y nutricionales. Tiene un color dorado, un aroma frutado y un sabor equilibrado, ideal para aliñar ensaladas, tostadas, verduras o carnes.

Además, el aceite de oliva virgen extra de La Española tiene una alta cantidad de ácidos grasos monoinsaturados, que ayudan a reducir el colesterol malo y a prevenir enfermedades cardiovasculares. También es rico en antioxidantes, vitaminas y minerales, que protegen las células del envejecimiento y refuerzan el sistema inmunológico.

Pero lo mejor de todo es que ahora puedes comprar este aceite a un precio increíble en Alcampo. Por solo 38,70 € puedes llevarte una garrafa de 5 litros, lo que supone un coste de 7,74 euros el litro y un buen ahorro teniendo en cuenta que el aceite de oliva virgen extra de prácticamente todas las marcas supera ya los 8 y 9 euros de media.

No lo dudes más y visita tu Alcampo más cercano o también lo puedes pedir a través de su web. Te lo enviarán a casa en 24 horas y podrás disfrutar de este aceite tan bueno y tan barato. Pero date prisa, imaginamos que la oferta es por tiempo limitado y se puede acabar en cualquier momento. No dejes pasar esta oportunidad y hazte con una garrafa de aceite de oliva virgen extra de La Española antes de que se agote. ¡Te lo mereces!.