La AIReF recomienda al Gobierno detallar en su plan presupuestario el impacto de los fondos europeos en los ingresos y gastos de las Administraciones Públicas, petición que Hacienda ya ha rechazado. Tras publicar este martes su informe sobre el seguimiento de las recomendaciones del cuarto trimestre de 2021, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha considerado que el Ejecutivo se «aparta» con esta decisión de sus consejos, dirigidos a «mejorar la coherencia y correcta articulación de los Presupuestos».

Además de precisar el impacto de los fondos -tanto los incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como los recibidos a través del mecanismo React EU- en cada Administración, la AIReF también reclamaba un «desglose por subsectores de los recursos y empleos en términos de contabilidad nacional».

Según la AIReF, el Ministerio de Hacienda ha justificado su negativa a esta «nueva recomendación» sobre los fondos europeos con el argumento de que el plan presupuestario incorpora parte de esa información y hay otra parte que no es necesaria, ya sea por carecer de impacto en el déficit público o porque no se exige en el Código de Conducta. Sin embargo, el organismo insiste en que echa en falta que algunas medidas del Plan de Recuperación no estén recogidas en las proyecciones fiscales y presupuestarias del documento «pese a su importancia cuantitativa y su impacto en el saldo estructural».

Recomendaciones

Asimismo, en materia de transparencia también mantiene dos «recomendaciones vivas»: que se elaboren los presupuestos en contabilidad nacional -Hacienda insiste en que debido a su complejidad es un tema a abordar en el futuro- e incluir en el proyecto presupuestario los ajustes de contabilidad nacional y la información de aquellas entidades que aunque no tengan naturaleza pública sí se incluyen a efectos del Sistema Europeo de cuentas 2010.

La AIReF ha instado igualmente a las Administraciones Públicas a «adoptar las medidas necesarias para evitar que el espacio fiscal que deja la retirada de las medidas para luchar contra la covid-19 y la positiva evolución de los ingresos pueda utilizarse para realizar gasto estructural que no cuente con una fuente de financiación permanente».

En sus respuestas, tanto Hacienda como la mayoría de comunidades autónomas se compromete a cumplir con esta medida, con la excepción de Cataluña -que argumenta que no se generará ningún espacio fiscal debido a que la pandemia sigue- y Comunidad Valenciana -que advierte de que su situación financiera está condicionada por el modelo de financiación autonómico y su futura reforma-.

Estrategia fiscal a medio plazo

El informe también recoge una «recomendación reiterada» para que el Ejecutivo establezca una estrategia fiscal a medio plazo que sirva de orientación y garantice de manera «realista y creíble la sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas».

Hacienda argumenta que ya ha dado cumplimiento a esta instrucción, mientras que la AIReF mantiene que de momento lo que hay es una «aproximación incompleta tanto por su horizonte temporal como por no incluir la senda fiscal con los gastos e ingresos derivados directamente del Plan de Recuperación».