Ahorra 600.000 euros en 20 años y tiene algo muy importante que decirle al mundo: «Nunca alcanzaré…»

Un japonés ha conseguido ahorrar nada más y nada menos que 600.000 euros en 20 años, una cantidad de dinero que le ha servido para lanzar una importante reflexión. Hay un movimiento que está muy de moda y que consiste en ahorrar la máxima cantidad de dinero posible para poder jubilarse antes. Este hecho supone un cambio significativo en el estilo de vida. Muchas personas deciden ponerlo en práctica, gastando lo mínimo y apostando por ese dinero que puede cambiarlo todo por completo.

FIRE (Financial Independence, Retire Early) es el movimiento al que se unió este hombre que hoy en día tiene 45 años. Es decir, desde los 25 años hasta ahora, ha invertido lo mínimo para poder sobrevivir y permitirse ahorrar una buena cantidad de dinero para intentar jubilarse. Algo que no es nada fácil en un país como este, pero tampoco lo es en otras partes del mundo. Esos 600.000 euros no dan para vivir una vida, cuando hace unos años representaban una fortuna, ahora son solo una pequeña parte de una vida que hay que empezar a replantearse. La dura reflexión de este hombre dice mucho de lo que nos está esperando.

Tiene algo muy importante que decirle al mundo

Cuando este hombre decidió ahorrar para jubilarse pronto, cobraba 30.000 euros al año. Teniendo un trabajo estable y la posibilidad de realizar determinadas horas extras al mes para poder completar su salario. Un paso que decidió dar con fuerza, pensando en que sería un sacrificio temporal.

Era el año 2000 cuando el mundo parecía que se movía hacia un futuro mucho mejor del que tenemos ahora. Las perspectivas económicas eran buenas en casi todo el mundo y pensábamos que el nuevo milenio nos traería algo muy diferente de lo que tenemos hoy en día.

No solo en el Japón en el que vive este hombre, una de las localizaciones en donde resulta más caro vivir. No es fácil establecerse, aunque se disponga de un trabajo fijo, uno de los primeros obstáculos para poder obtener una serie de elementos que van de la mano y que pueden ser los que marquen una diferencia importante. Esta reflexión de este hombre nos hace querer abandonar determinadas prácticas.

Ahorrar 600.000 euros en 20 años

Sacrificar los mejores años de nuestra vida trabajando, es algo que se hace en Japón y en todo el mundo. Cuando tenemos más energía, cuando tenemos a unos niños pequeños que requieren de juegos y de atención, no podemos dedicárselos, sino que estamos obligados a entregar el tiempo a las empresas.

Este hombre decidió vivir con lo mínimo y lo que acabó pasando es que se arrepintió ante un esfuerzo continuado que le dio unos miles de euros que no son suficientes para poder retirarse como esperaría. Les ha entregado toda la juventud, aunque con 40 años nos sintamos jóvenes, el cuerpo no vuelve a ser como era.

Vivió en una habitación por la que pagaba 180 euros al mes. Se vio obligado a vivir con lo mínimo, cocinando básicamente arroz y algunas verduras y frutas que encontraba en oferta en el supermercado. Incluso tuvo que cocinar en un coche expuesto al sol para poder ahorrar algo de dinero.

Una vida sin lujos, sin calefacción, sin aire acondicionado y con lo mínimo para tener dinero en el banco. Una cifra que puede acabar siendo enorme, pero requerirá de un sacrificio que quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado que acabamos teniendo. Este japonés, sin duda alguna, ha dejado a medio mundo en shock con su potente crítica.

Lo que le parecía un dinero enorme se ha quedado en dada. Ante una moneda, el yen, que ha perdido valor y sigue perdiéndolo. Por lo que, pese a haber estado 20 años ahorrando y dando consejos financieros, lo que al final se ha encontrado este hombre, es un dinero que no le dará la felicidad, sino todo lo contrario.

Se quedará sin nada y eso es lo que acabará pasando en unos años. Cuando el dinero de su cuenta corriente vaya desapareciendo por momentos. El hecho de poder jubilarse antes de tiempo es algo que todo el mundo debería hacer. Los que llegan a esta edad, se encuentran con un cuerpo desgastado de tanto trabajar o quizás arrastrado por una enfermedad que le impedirá hacer realidad sus sueños.

En esencia, estamos ante una serie de planes que son fundamentales y que quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado. Son tiempos de cambios, de reflexiones y en general, descubrir cómo queremos vivir realmente. Sacarificándonos por un futuro a largo plazo que no vemos, o viviendo un presente con ciertas alegrías. En la vida, no todo es trabajar, hay que poder equilibrar todas las esferas a la vez.