Las protestas de los agricultores han ejercido mucha presión sobre Bruselas y las elecciones al Parlamento europeo son una oportunidad para el sector primario. José María Castilla, responsable de oficina de Asaja (Asociación Agraria Jóvenes Agricultores) en Bélgica, explica a OKDIARIO que lo que quieren los trabajadores del campo es, principalmente, «diálogo honesto» y «políticas coherentes» que no dejen en la estacada a los productores agroalimentarios.

«Creo que el principal mensaje es el que llevamos diciendo desde hace cinco años cuando presentaron el Green Deal (Pacto Verde Europeo). Nosotros no estamos en contra del Green Deal per se, igual que tampoco estamos en contra de la Ley de la Restauración de la Naturaleza, sino que estamos en contra de cómo quieren llevar a cabo esas reformas», afirma Castilla.

Por tanto, el problema de los agricultores es que los políticos del Parlamento europeo no les han tenido en cuenta a la hora de decidir las medidas que más les afectan: «Nos tienen que poner a nosotros en el debate, nos han dejado fuera de la negociación y, pese a presentar enmiendas y trabajar con eurodiputados, no hemos sido capaces de cambiar lo que se ha aprobado».

Así, las políticas de Bruselas han provocado muchos efectos sobre el campo sin que los afectados hayan podido dar su opinión al respecto. De hecho, según el Partido Popular, el Pacto Verde Europeo ha destruido 18.000 sociedades agrícolas y 132.000 empleos.

El PP pone sobre la mesa una reforma del Pacto Verde Europeo para tener en cuenta las circunstancias económicas y sociológicas del sector primario. Por su parte, Vox quiere derogarlo. La formación de Santiago Abascal ha denunciado que estas medidas han multiplicado por cuatro la burocracia y han reducido un 50% los fitosanitarios que se pueden utilizar en las explotaciones, algo que considera que se podría revertir simplemente eliminando el pacto.

Los agricultores y el Parlamento europeo

La actitud de los políticos europeos ha causado la desesperación del sector agroalimentario: «Se ha traducido en una frustración muy grande, no solo por aceptar estas nuevas normativas que van a venir de Bruselas, sino porque ni el Green Deal ni la Ley de la Restauración va a tener una aplicación inmediata y directa sobre los acuerdos con terceros países».

Aquí es donde aparecen los problemas con las importaciones. Los agricultores exigen la aplicación de las cláusulas espejo, es decir, que se exija lo mismo a los alimentos que provienen de otros países que a los que se elaboran en terreno comunitario.

El sector ya ha denunciado en varias ocasiones esta situación e incluso ha pedido estar presente en las inspecciones de productos que se importen de determinados países, algo que parece que el ministro de Agricultura, Luis Planas, está dispuesto a concederles tras las reuniones con los representantes.

«Lo que no puede ser es la incoherencia que va a existir en el mundo comercial. Nosotros, por supuesto, tendremos que hacer una transición, pero hay que exigir que los terceros países cumplan todo esto», denuncia Castilla.

Estas exigencias ya han sido escuchadas por algún partido político. El PP propone que los países que vendan alimentos a Europa sean los que costeen las inspecciones. Así, será mucho más fácil evitar casos como las fresas de Marruecos con hepatitis.

«Para hacer una transición exitosa, siempre pedimos tres cosas fundamentales. Una es un mayor presupuesto, que no puede venir de la PAC (Política Agraria Común). Tiene que ser un presupuesto extraordinario, con una partida distinta. Segundo, necesitamos más tiempo. El 2030 es una fecha muy manida, ideológica. Hay que irse a una fecha más realista como 2050. Por último, no podemos prohibir nada sin alternativas. Necesitamos innovación, nuevas técnicas de edición genética, biotecnología, agricultura de precisión, drones, utilización mejor del agua… Sin toda esta innovación, no va a funcionar la transición», lamenta el representante del campo.

En definitiva, los agricultores les piden a los políticos que todas estas cuestiones cambien: «Yo les pediría tres cosas fundamentalmente: diálogo honesto con el sector, políticas coherentes con los acuerdos comerciales y una ambición mayor a la hora de defender la soberanía alimentaria, igual que se ha hecho con la soberanía energética».

Ahora, los agricultores quedan a la espera del resultado de estas elecciones europeas. Eso sí, los productores del campo no piensan cesar hasta que se cumplan sus exigencias, pues ya han avisado de que volverán a realizar manifestaciones si la nueva composición del Parlamento europeo continúa haciendo oídos sordos a sus peticiones.