Adiós a la pensión de viudedad: la Seguridad Social la está bajando y ésto es lo que vas a cobrar en marzo

Alrededor de 2,3 millones de personas reciben en España la pensión contributiva de viudedad, siendo el 96% mujeres. Según datos proporcionados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el pasado mes de febrero se destinaron 2.186,2 millones a las ayudas que van destinadas a las personas que han sufrido la muerte del cónyuge o su pareja de hecho. Los beneficiarios de esta prestación, como viene siendo habitual cada mes, cobrarán la pensión de viudedad en la última semana de marzo, ya que los bancos adelantarán el pago a la Tesorería General de la Seguridad Social, que suele pagar en los primeros cuatro días del mes siguiente.

De las 10.293.631 pensiones que la Seguridad Social repartió el pasado mes de febrero a 9,3 millones de pensionistas, un total de 2,3 fueron pensiones de viudedad, siendo las más populares sólo por detrás de las de jubilación, que superan los 6 millones. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destinó en febrero un 4,2% más que en el mismo mes del año pasado a estas pensiones que se han visto beneficiadas por el aumento de las contributivas a un 2,8%.

Así que la pensión media de viudedad, que es la principal para 1,5 millones de personas, alcanzó en febrero los 932,4 euros al mes de media, un 4,4% más que en igual mes de 2024. Estos números aún están por debajo de la media de las pensiones de todo el sistema, que está fijada en 1.307,2 euros al mes. Desde el 1 de enero también ha aumentado la pensión mínima de viudedad, que para un beneficiario con cargas familiares ha quedado fijada en 15.786,40 euros al mes, que suponen 1.127,60 euros al mes. Los beneficiarios con 65 años o con una discapacidad igual o mayor al 65% tendrán acceso a una pensión mínima de 874 euros al mes, mientras que la mínima para los que tengan entre 60 y 64 años será de 818, 11.452,00 euros al mes. Para los menores de 60 será de 662,50 al mes, que son 9.275,00 millones.

¿Cuándo se reduce la pensión de viudedad?

Hay casos en los que la pensión de viudedad se puede reducir, pero ello no es debido a la propia pensión, sino al complemento a mínimos. Esta es una ayuda con la que la Seguridad Social complementa la pensión a los que no lleguen a un mínimo fijado legalmente. Para este 2025, ese mínimo está fijado en 9.193 euros en el caso de los beneficiarios con cónyuge no a cargo o sin cónyuge, y 10.723 euros para los beneficiarios con cónyuge a cargo.

Así que los pensionistas que en 2024 no llegaban al mínimo de 8.941,33 o 10.429,82 euros, y se beneficiaban de un complemento a mínimos de hasta 300 euros al mes, podrían ver reducida su pensión si han superado este mínimo. Este incremento en los límites se puede deber a una resta exterior que puede proceder del rendimiento obtenido del alquiler de un local, por ejemplo. Hay que dejar claro que esto bajo ningún concepto perjudicará a la pensión de viudedad, pero sí a la cantidad total que ahora recibirán los pensionistas sin el complemento a mínimos.

Hay otros motivos por los que el beneficiario sí puede perder la pensión de viudedad y, según confirma la Seguridad Social, estos son los más importantes:

Por contraer nuevo matrimonio o constituir una pareja de hecho: las víctimas de violencia de género podrán seguir cobrando la pensión una vez separados.

Por declaración, en sentencia firme, de culpabilidad en la muerte del causante.

Por fallecimiento.

Por comprobarse que no falleció el trabajador desaparecido en accidente.

Por condena, en sentencia firme, por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o de lesiones, cuando la ofendida fuera la causante de la pensión, salvo que, en su caso, medie reconciliación entre ellos.

¿Cuándo se cobran las pensiones en marzo?

Como viene siendo habitual cada mes, los bancos adelantarán las pensiones de marzo a los últimos días del mes con el objetivo de allanar el camino a final de mes a los pensionistas. Los clientes que tengan la ‘nómina’ domiciliada en Bankinter serán los primeros que recibirán el ingreso, a partir del viernes 21 de marzo.