Adiós a pagar el IRPF para siempre: la lista que confirma que te libras

Ahora que ya estamos encarando el final de año, puede que no estemos pensando en la declaración de la renta, a pesar de que esta es importante comenzar a prepararla con antelación o hecho, tener en cuenta si tenemos que hacerla o no. En el caso de los pensionistas y teniendo en cuenta que en algunos casos lo que se cobra es una pensión bastante baja, muchos se pregunta si deben o no, pagar el IRPF dado que este impuesto, que grava los ingresos anuales, puede suponer un desafío económico para muchos de ellos. Sin embargo, no todos los pensionistas están obligados a pagar IRPF, y existen normativas específicas que permiten a ciertos colectivos quedar exentos.

La Agencia Tributaria y la Seguridad Social cuentan con un conjunto de reglas específicas que determinan quiénes están obligados a pagar el IRPF y quiénes pueden quedar exentos de este tributo. Estas normativas, diseñadas para aliviar la carga fiscal de los colectivos más vulnerables, tienen en cuenta factores clave como los ingresos anuales, las fuentes de estos ingresos y las circunstancias personales y familiares del beneficiario. Para muchos jubilados, este tipo de exenciones representan una oportunidad para disfrutar de una mayor tranquilidad económica, especialmente cuando los ingresos no son elevados o las pensiones son el único sustento. Desde las pensiones mínimas hasta los casos de incapacidad permanente, pasando por situaciones particulares como las derivadas de actos de terrorismo o la Guerra Civil, existe una amplia lista de colectivos que pueden beneficiarse de estas ventajas fiscales. A continuación, te detallamos más sobre son las condiciones que debes cumplir para saber si tu pensión debe o no pagar el IRPF.

¿Qué es el IRPF y quién está obligado a pagarlo?

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es un tributo estatal que grava los ingresos que se han obtenido . Esto incluye salarios, pensiones y otros ingresos personales. En el caso de los pensionistas, la pensión se considera un rendimiento del trabajo, lo que los obliga a tributar de la misma manera que cualquier trabajador en activo. Sin embargo, existen límites y excepciones que pueden eximir a muchas personas mayores de este pago.

En términos generales, los jubilados que perciben ingresos inferiores a 22.000 euros anuales de un único pagador no están obligados a presentar la declaración de la renta. Este límite se reduce a 14.000 euros si se tienen ingresos adicionales de otros pagadores que superen los 1.500 euros anuales. Es decir, una gran parte de los pensionistas con ingresos modestos no tendrán que preocuparse por este impuesto.

Pensiones que están exentas de pagar el IRPF

A partir de la cuantía señalada existe un buen número de pensiones que están sujetas a tributación, pero además existen casos específicos en los que la normativa exime a los beneficiarios de pagar el IRPF. Estas son algunas de las pensiones que disfrutan de esta ventaja fiscal:

Pensiones por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez : la exención aplica tanto a las pensiones de la Seguridad Social como a aquellas abonadas por otras entidades que sustituyan este sistema. Para beneficiarse, es necesario que la incapacidad imposibilite al beneficiario para desempeñar cualquier profesión u oficio.

: la exención aplica tanto a las pensiones de la Seguridad Social como a aquellas abonadas por otras entidades que sustituyan este sistema. Para beneficiarse, es necesario que la incapacidad imposibilite al beneficiario para desempeñar cualquier profesión u oficio. Pensiones públicas por actos de terrorismo : incluyen pensiones de viudedad, orfandad y en favor de familiares derivadas de actos de terrorismo. También están exentas las prestaciones por condecoraciones otorgadas por estos actos.

: incluyen pensiones de viudedad, orfandad y en favor de familiares derivadas de actos de terrorismo. También están exentas las prestaciones por condecoraciones otorgadas por estos actos. Pensiones no contributivas: diseñadas para quienes no cotizaron lo suficiente durante su vida laboral, estas pensiones tampoco están sujetas al pago del IRPF. Incluyen ayudas económicas para personas con recursos limitados, como las de invalidez o jubilación no contributiva.

diseñadas para quienes no cotizaron lo suficiente durante su vida laboral, estas pensiones tampoco están sujetas al pago del IRPF. Incluyen ayudas económicas para personas con recursos limitados, como las de invalidez o jubilación no contributiva. Pensiones por lesiones derivadas de la Guerra Civil : aquellos que sufrieron mutilaciones o lesiones como consecuencia de la Guerra Civil española, ya sea a través del Régimen de Clases Pasivas del Estado o de legislaciones específicas, están exentos.

: aquellos que sufrieron mutilaciones o lesiones como consecuencia de la Guerra Civil española, ya sea a través del Régimen de Clases Pasivas del Estado o de legislaciones específicas, están exentos. Pensiones por orfandad o en favor de nietos y hermanos menores de 22 años: estas prestaciones, siempre que provengan de regímenes públicos, tampoco tributan si los beneficiarios son menores o están incapacitados para trabajar.

¿Qué ocurre con las pensiones mínimas?

Hacienda ha confirmado que las pensiones que no superen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) también estarán exentas de tributar. Esto significa que los jubilados cuyos ingresos no alcancen los 15.876 euros anuales (1.134 euros mensuales en 14 pagas) no tendrán que pagar el IRPF. Este alivio fiscal se aplica tanto a las pensiones contributivas como a las no contributivas dentro de este límite.

Este marco normativo es especialmente relevante para aquellos que dependen exclusivamente de su pensión para cubrir gastos básicos. Con esta medida, se busca garantizar que quienes perciben ingresos bajos puedan disponer íntegramente de sus prestaciones.

Retenciones de IRPF para jubilados en 2024

Aunque muchas pensiones están exentas, otras sí deben realizar retenciones en función del monto recibido.

Pensiones de hasta 12.000 euros anuales: 1% de retención.

Pensiones entre 12.001 y 18.000 euros: 2,61% de retención.

Pensiones entre 18.001 y 24.000 euros: 8,69% de retención.

Pensiones entre 24.001 y 30.000 euros: 11,83% de retención.

Pensiones superiores a 30.001 euros: 15,59% de retención.

Esto demuestra que el sistema fiscal intenta ser progresivo, aplicando mayores retenciones a quienes reciben ingresos más altos.

En definitiva quedar exento del IRPF no depende únicamente del monto de la pensión, sino también de las circunstancias personales y familiares. Las personas con ingresos bajos, beneficiarios de pensiones por incapacidad permanente, o aquellas que reciben pensiones no contributivas son algunos de los colectivos que pueden despedirse de este impuesto.