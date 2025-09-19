Adiós al maquillaje: locura con la novedad de Mercadona que te deja efecto buena cara en 2 minutos

Cuando se trata de cosmética, encontrar un producto que simplifique la rutina diaria de belleza es casi un sueño. Entre bases, correctores, polvos y todo lo que solemos acumular en el neceser, a veces lo que más deseamos tener es algo rápido, eficaz y que nos deje con buena cara sin demasiado esfuerzo. Pues bien, Mercadona parece haber dado con la clave con una novedad de maquillaje que ya se agota en sus tiendas.

La nueva prebase facial Primer Terra Deliplus Jade que llegaba hace poco a Mercadona, ya se ha convertido en la sensación de la temporada. Un producto que promete un efecto piel lisa y radiante en cuestión de minutos, sin necesidad de aplicar varias capas de maquillaje encima. Lo curioso es que no sólo prepara la piel, sino que, gracias a su acabado sedoso y uniforme, muchas personas ya la están usando como sustituto directo de la base de maquillaje. Y claro, el furor no se ha hecho esperar. A un precio de apenas 7 euros y con un envase espectacular que recuerda a una piedra natural, este lanzamiento ha puesto patas arriba las redes sociales y los lineales de Mercadona. Y es que lo que más llama la atención es la promesa cumplida: una piel fresca y con buen aspecto en sólo dos minutos, sin sentir pesadez ni exceso de producto.

La novedad de maquillaje de Mercadona que te deja efecto buena

La magia de esta prebase está en su fórmula ligera y de rápida absorción. Nada más aplicarla, se nota cómo suaviza la textura de la piel y difumina pequeñas imperfecciones como poros dilatados o líneas finas. Su textura no grasa la hace cómoda incluso en pieles mixtas, y no deja residuos pegajosos. Es un producto pensado para quienes quieren ganar tiempo por la mañana sin renunciar a un aspecto cuidado.

Además, al actuar como barrera entre la piel y el maquillaje, consigue que cualquier producto que se aplique encima dure mucho más intacto. Sin embargo, muchas consumidoras coinciden en que no hace falta añadir nada más: el acabado aterciopelado ya aporta suficiente luminosidad y uniformidad para ir directamente con el rostro al natural, pero con ese plus de buena cara tan deseado, pero que queda demostrado que es fácil de conseguir con un producto como este.

Por qué se ha vuelto viral

Lo que diferencia a este producto de otras prebases es la inmediatez del resultado. No hay que esperar a que se asiente, ni aplicar varias capas. Con unas pocas gotas, la piel se transforma y adquiere un aspecto más uniforme, fresco y descansado. Perfecto para quienes no tienen tiempo o simplemente prefieren un look natural sin recargar con bases y una gran cantidad de corrector.

Otro de los puntos que ha conquistado sobre esta novedad de maquillaje de Mercadona es su diseño. El tapón marmolado con forma de piedra no pasa desapercibido y refuerza esa idea de conexión con la naturaleza que transmite toda la gama Terra. No es sólo un producto práctico, también es bonito y transmite la sensación de lujo sin disparar el precio.

Precio y disponibilidad

La Prebase Terra Deliplus Jade está disponible en todos los supermercados Mercadona y también en su tienda online a un precio de 7 euros en formato de 26 ml. Una vez abierto, tiene una caducidad de seis meses. Con este lanzamiento, la cadena valenciana vuelve a coronarse y a demostrar que puede ofrecer productos de calidad a precios asequibles, capaces de competir con marcas de alta gama. Normal que se agote y que ya esté arrasando en las redes sociales.

La Colección Terra que llega a Mercadona y arrasa

Esta prebase o primer es todo un éxito, pero lo cierto es que no llega sólo, sino que forma parte de la Colección Terra, una línea que Mercadona ha creado para conectar la rutina de maquillaje con los elementos más puros de la naturaleza. Inspirada en minerales y rocas milenarias, la colección apuesta por tonos tierra, marrones profundos y texturas que recuerdan a formaciones naturales.

Entre sus productos destacan la paleta Sculpted 3 en 1, con bronceador, iluminador y colorete por 5.50 euros; el Terra Lipstick en tonos elegantes y de acabado mate por 5 euros; el Terra Lip Gloss con efecto espejo hidratante por 4 euros; y los lápices de cejas disponibles en dos tonos también por 4 euros. Todos comparten el mismo diseño marmolado en sus envases, con tapones que imitan piedras, reforzando la idea de fuerza y conexión con lo natural.

En conjunto, la colección Terra se presenta como mucho más que maquillaje. Es un homenaje a la tierra, una invitación a sentirse poderosa y a redescubrir la belleza desde lo esencial. Y con productos como esta prebase facial, queda claro que Mercadona ha sabido escuchar lo que buscamos: practicidad, naturalidad y un acabado favorecedor en muy poco tiempo.