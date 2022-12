Adiós a la barriga cervecera con el mejor invento de Lidl

Se acercan fechas especiales por lo que será normal que todos cojamos algún que otro kilo de más. Algo que si estamos bien de peso no debe preocuparnos, pero en el caso de que ya de por sí nos sobren kilos es posible que no nos convenga para nada y que no queramos sufrir por ello. Por suerte existen soluciones como la que ahora encontramos en Lidl, ideal para decirle adiós a la barriga cervecera y que vas a poder usar incluso antes de que llegue la Navidad. Sin duda, el mejor invento de Lidl.

Lidl tiene el invento perfecto para acabar con la barriga

Hacer ejercicio no gusta a todo el mundo por igual y en el caso de que tengas la llamada «barriga cervecera» puede que te hayan aconsejado cuidar la dieta y también hacer alguna actividad física. No te preocupes. Lidl tiene una solución que te puede ayudar y que va a evitar que te tengas que «matar en el gimnasio».

Se trata del Balancín para abdominales que tiene un cabezal acolchado y que siendo muy fácil de usar es de las mejores soluciones disponibles para que podamos ejercitarnos en casa pero sin realizar demasiado esfuerzo.

Hacer abdominales es de los ejercicios clave para perder barriga o para que esos músculos se desarrollen y marquen más. Por ello, puedes elegir este invento de Lidl que ya está arrasando en ventas y al que enseguida te vas a acostumbrar.

El acolchado es además desmontable para la cabeza y la nuca de modo que te permite mantener una posición de entrenamiento óptima.

Entre las características de este balancín tenemos que decir también que es giratorio ya que se puede usar también para hacer flexiones y fondos. Tiene una estructura estable de acero con las asas acolchadas y antideslizantes.

El balancín incluye también un pequeño libro de instrucciones en el que podemos encontrar además ejemplos de ejercicios, así como reposabrazos acolchados adicionales para apoyar los brazos.

La carga máxima del balancín es de 110 kg y tiene unas medidas de 70 x 68 x 66 cm. Hecho de acero y plástico el balancín que ya está arrasando en Lidl y que te va a poner en forma incluso en Navidades se vende además a un precio de 19,99 euros de modo que no tardes en ir a por él antes de que se agote, ya que puede ser también un buen regalo de última hora que dejar en el árbol esta próxima nochebuena.