El accionista Western Gate respaldará al consejo de DIA con su 2% tras la prórroga con la banca

Western Gate, la división de inversión que pertenece a la 'family office' de Luís Amaral y que cuenta con el 2% del capital de DIA, respaldará este miércoles en la junta de accionistas la propuesta del consejo de administración tras calificar de "hito positivo" que la cadena de supermercados haya pactado una prórroga del crédito sindicado de 912 millones de euros.

En concreto, la firma de inversión valora “positivamente” al equipo directivo de DIA, liderado por Borja de la Cierva, y respalda la gestión de este acuerdo, que según Western Gate, evidencia “claramente que existen buenas alternativas para restablecer la salud financiera” de la compañía.

De esta forma, Western Gate respaldará la propuesta del consejo de administración de llevar a cabo una inyección de capital a través de la ampliación de 600 millones de euros, ya que considera que es la opción que ofrece más valor a las partes interesadas a corto, medio y largo plazo.

Por otro lado, el fondo considera que la oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria de 0,67 euros anunciada por LetterOne “merma” el valor de las acciones de DIA y “no refleja adecuadamente” el valor de la compañía.

Western Gate subraya que la solución planteada por el actual equipo directivo es la que restaurará la credibilidad de DIA con los bancos, con los titulares de deuda y los proveedores y, por tanto, constituirá un “sólido punto de partida” para implementar la estrategia de la dirección y abordar la negativa situación patrimonial.

Acuerdo con la banca

A primera hora de la mañana, DIA ha comunicado que ha pactado con la banca una prórroga del crédito sindicado de 912,11 millones de euros condicionada a la aprobación de la ampliación de capital de 600 millones de euros propuesta por el consejo de administración de la cadena de supermercados.

En concreto, la compañía ha firmado una carta de compromiso con sus acreedores financieros para modificar sus actuales líneas de financiación sindicada por un máximo de 912,11 millones de euros en la víspera de la celebración de la junta de accionistas.

Entre los cambios previstos figuran la extensión del vencimiento ordinario de todos los tramos de la financiación sindicada existente hasta el 31 de marzo de 2023 y la obligatoriedad de proceder a la amortización anticipada de la financiación sindicada no más tarde del 21 de abril de 2021 por venta de activos no estratégicos (entre los que se encuentra Max Descuento y Clarel) por importe no inferior a 100 millones de euros.

Asimismo, DIA tendría que transferir un número de establecimientos comerciales que representen al menos el 60% del Ebitda restringido a una filial operativa participada indirectamente al 100% por la cadena de supermercados.

En cuanto a los plazos previstos para realizar dicha operación, se marca el 30 de junio de este año como plazo máximo para convocar y someter a aprobación de dicha operación a la junta general de accionistas de Dia, el 15 de agosto de este año como fecha límite para que se produzca dicha aprobación y el 31 de diciembre de este año para haberla finalizado debidamente.