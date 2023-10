Se acabó pagar con tarjeta: hay una razón por la que debes usar el dinero en efectivo

El pago con tarjeta de crédito o débito se ha convertido en uno de los métodos más utilizados para pagar en casi cualquier lugar del mundo, especialmente tras la pandemia y la aparición de sistemas como el contactless, con el que puedes pagar sin necesidad de introducir la tarjeta en el datáfono. Hoy te contamos el por qué muchos expertos recomiendan pagar en efectivo, es un motivo que tiene toda la lógica y que va muy en contra de los pagos con tarjeta… ¡toma nota!.

Pagar en efectivo nos hace gastar menos

Lo ideal cuando sales a comprar es gastar lo menos posible, tanto si es en el supermercado como en cualquier otro lugar, y lo cierto es que si lo hacemos con tarjeta siempre vamos a gastar más, y no precisamente por tener que pagar comisiones. El motivo es muy claro, y una vez que lo conoces tiene toda la lógica.

Según los expertos, cuando pagamos en efectivo gastamos mucho menos que cuando lo hacemos con tarjeta, ya que aunque tengamos un presupuesto del que no queremos pasarnos, pagar con tarjeta hace que sea casi infinito y que no importe si te gastas un poco más de lo que tenías pensado. Sin embargo, cuando vas a pagar en efectivo tomas más conciencia del dinero que te estás gastando e intentas que sea lo menos posible.

Pagar con tarjeta no «duele» tanto como hacerlo en efectivo, ya que el hecho de sacar los billetes de la cartera y ver que se van para no volver es doloroso y da lugar a un efecto que se conoce como «el dolor de pagar». Al pagar en efectivo se activa en el cerebro el sistema de aversión a la pérdida, por lo que quieres gastar lo menos posible. Si pagaras siempre en efectivo al hacer tus compras, cada mes te ahorrarías un 15% con respecto a si sueles pagarlo todo con tarjeta.

Por poner un ejemplo claro, si vas al supermercado con 10 euros porque necesitas comprar un pollo con patatas, compras sólo eso porque no te llega el dinero para comprar más, y realmente no lo necesitas. Sin embargo, si quieres comprar ese pollo con patatas y vas con tarjeta, al final te llevarás algunas cosas más, y eso es así siempre, en cada compra. ¿Lo más recomendable? Sacar dinero en efectivo cada vez que cobres la nómina, bastará con lo que estimas que te vas a gastar en hacer tus compras, salir a comer fuera, etc. Verás que con el paso del tiempo te das cuenta de que gastas mucho menos.