Los niños pueden aburrirse fácilmente de modo que basta con pasar una tarde en casa o que el fin de semana no acompañe y no podamos salir, para que de repente se empiecen a escuchar gritos, chillidos y hasta llantos por no saber a qué jugar o porque de repente ha comenzado una pelea entre hermanos. Aldi tiene la solución para este tipo de situaciones, ya que acaba de poner a la venta un producto que no dejará que tus hijos se aburran. Un producto que tiene un diseño que te encantará y que van a querer usar durante horas.

El mejor mueble infantil de Aldi

En Aldi cuentan con infinidad de productos dedicados a los más pequeños de la casa, pero entre todos ellos parece que el que más destaca actualmente y que más va a llamar tu atención, es el mueble 3 en 1 que encantará a vuestros hijos. Un mueble que tiene varias funciones, pero cuyo diseño hará que los más pequeños lo quieran usar durante horas.

El mueble en cuestión no es otro que el Banco-Mesa multifunción infantil que como decimos, cuenta con tres funciones. Por un lado es un pequeño escritorio que servirá al niño para que se siente a pintar, dibujar o a jugar, por el otro tiene dos cajones, de modo que nos va a servir también para guardar los juguetes y mantener el orden en el dormitorio de los niños y por último, tiene un banco que no sólo servirá para que le demos todo el uso a la mesa escritorio, sino que los niños se sentarán en él mientras sacan sus juguetes, mientras los guardan o también para estar tranquilos y calmados en su propio dormitorio.

Este mueble de Aldi que se convertirá en el que más utilicen tus hijos ya que sus medidas hace que sea perfecto para niños en edad preescolar, pero seguro que lo van a poder hacer servir hasta que estén en primaria.

Las medidas de este banco-escritorio con cajones son: · Mesa de 69 x 60 x 43,5 cm. · Banco de 60 x 56 x 43,5 cm. y ha sido elaborado en tablero de madera MDF con acabado de alta calidad, los cajones de la sección para almacenar han sido elaborados en tela.

Disponible en color rosa y celeste, este mueble será tu «aliado» para evitar el aburrimiento de los niños de modo que seguro que lo vas a querer comprar cuanto antes y más si para acabar te decimos, que su precio es de 29,99 euros.