La reflexión de Cañizares sobre la victoria del Real Madrid en el Clásico: «Jugando así pueden pelear la Liga y Champions»

Santiago Cañizares ha reconocido que, jugando así, el Real Madrid puede ganar títulos. El ex portero analizó la victoria merengue en el Clásico después de una exhibición del equipo de José Mourinho ante un Barcelona que fue incapaz de imponer su juego delante del Camp Nou. Un triunfo que da impulso al conjunto blanco para ilusionar al madridismo de que pelear Liga y Champions es algo más que posible.

«Este triunfo hace un cambio completamente a la perspectiva de cómo veíamos la Liga hasta ahora. Antes había una sensación de que había un nivel excelso del Barcelona por un nivel ramplón del Real Madrid», señaló Cañizares. Un partido en el que Mourinho le ganó en la pizarra a Flick gracias a un doblete de Mbappé: «En los partidos de máxima exigencia no pueden jugar juntos él y Vinicius. Hoy no ha estado y eso evita que Bellingham trabaje menos. Así los dos de arriba tampoco se han quedado descolgados», añadió.

Con este resultado, el Real Madrid vuelve a soñar con remontar en Liga y plantar su candidatura para ir a la caza del liderato, de la que está ya a tres puntos. Pero Cañizares incidió en que Vinicius y Kylian no pueden estar juntos a la vez: «Lo que pasa es que uno mira a un lado, el otro al otro, y dicen: ‘si no corres tú, no corro yo, pues entonces yo tampoco’».

Pero reconoció que el equipo merengue tiene nivel para levantar trofeos jugando así: «El Real Madrid jugando así, corriendo, trabajando, replegando, juntándose, haciendo un equipo estrecho, haciendo un equipo cortito, es un equipo competitivo. Huijsen hizo muy buenas acciones, también Cucurella, Valverde y Konaté. Si no se dejan todo sin balón, que con balón ya sabemos que se lo dejan, pero sin balón, el Real Madrid no es competitivo. Y si se lo dejan, entonces es competitivo. Si los de Mourinho mantienen esta línea, el Real Madrid podrá competir y podrán pelear la Champions y la Liga, porque de lo contrario no podrá ganar al PSG o Bayern», concluyó.