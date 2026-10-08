El Real Madrid elige a Bellingham como líder del futuro

El Real Madrid ve en Bellingham al peso pesado del futuro. Dentro del club consideran que el inglés tiene las condiciones para convertirse en uno de los grandes referentes del vestuario. Por su fútbol, pero también por su carácter y por la manera de relacionarse con sus compañeros. Jude tiene ascendencia dentro del grupo y el Real Madrid quiere que ese peso ayude a reconducir una convivencia que necesita mejorar.

La petición que le han hecho con Mbappé va en esa dirección. Al inglés le han pedido paciencia, que intente suavizar la situación y que mire para otro lado en determinados momentos. El objetivo es dar margen al club para encauzar las cosas. Bellingham ha concedido esa tregua al francés. El Real Madrid entiende que su colaboración es importante para evitar que las diferencias personales terminen perjudicando al equipo.

Una petición de confianza

El club quiere gestionar la situación y ha pedido a Jude que le deje trabajar. Eso exige contener determinadas respuestas y aceptar que el acercamiento no será inmediato. La relación de Mbappé con buena parte de sus compañeros sigue siendo meramente profesional y el Real Madrid necesita tiempo para intentar cambiar esa dinámica. Bellingham ha aceptado ayudar con el objetivo de que la situación mejore.

La petición también refleja la confianza que tienen en él. Al inglés le reconocen capacidad para influir en el vestuario y consideran que su actitud puede facilitar las cosas. Su peso va más allá de los goles o de lo que haga en un partido. El Real Madrid le ve como un jugador al que otros pueden escuchar y en el que apoyarse cuando la situación se complica.

Un líder para los próximos años

Dentro del club valoran especialmente su implicación. Bellingham es intenso, tiene carácter y vive los partidos con una exigencia que también traslada al trabajo diario. Su disposición para asumir responsabilidades y ayudar al compañero encaja con el papel que el Real Madrid quiere darle en los próximos años. El inglés tiene condiciones para unir al grupo y convertirse en una referencia estable.

Mbappé y Vinicius seguirán teniendo un enorme peso deportivo, pero la valoración de Jude dentro del vestuario tiene otros matices. En el Real Madrid creen que puede contribuir a acercar a jugadores con personalidades distintas y hacer que el equipo funcione también fuera del campo. Esa capacidad es la que quieren cuidar y reforzar.

Por eso le han pedido ayuda y paciencia con Mbappé. El club sabe que necesita a sus principales futbolistas implicados en la misma dirección y considera que Bellingham puede ayudar a conseguirlo. Jude ha dado margen para reconducir la situación. El Real Madrid, mientras tanto, sigue viendo en él a uno de los hombres llamados a mandar en el vestuario del futuro.