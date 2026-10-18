Nueve cargos políticos y futbolísticos dimitieron por la misma comparación que Tebas hizo con el Madrid

Javier Tebas ha llevado su enfrentamiento con el Real Madrid a un terreno impropio del cargo que ocupa. El presidente de la Liga utilizó al ministro de Propaganda del régimen nazi, Joseph Goebbels, para atacar los métodos de comunicación del club blanco. Lo hizo por escrito, en un mensaje en el que presentó a Real Madrid TV como una pieza central de una maquinaria dedicada a alimentar el agravio. Una referencia nazi dirigida contra uno de los clubes a los que tiene la obligación de representar.

Tebas acusó al canal de ofrecer una visión interesada de las polémicas arbitrales, seleccionar las acciones que perjudican al Madrid y omitir las que favorecen al equipo o afectan a sus rivales. Después introdujo a Goebbels: «Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels». Vinculó esa referencia con la reiteración de mensajes, la creación de un adversario y la imposición del relato sobre los hechos.

El presidente de la Liga precisó que comparaba técnicas de propaganda y que su mensaje no se dirigía contra la afición madridista ni establecía una identificación ideológica. Esa delimitación forma parte de lo que escribió. También forma parte del mensaje su decisión de utilizar una referencia nazi para desacreditar la comunicación de un club con el que mantiene un enfrentamiento público. La eligió él. Y la publicó desde la posición de poder que ocupa en el fútbol español.

El Real Madrid respondió exigiendo su dimisión inmediata como presidente de la Liga y vicepresidente de la Federación. Consideró sus palabras intolerables y de extraordinaria gravedad. Tebas defendió después que las técnicas de Goebbels se estudian en las facultades de Periodismo y Comunicación, y recurrió a un ejercicio universitario para justificar su comparación. Pero una guía docente no resuelve la responsabilidad institucional de quien utiliza una referencia nazi para atacar a uno de sus representados.

El fútbol inglés ya tuvo una dimisión

El precedente más próximo al ámbito de Tebas está en Inglaterra. Wasim Haq, miembro del consejo de la federación inglesa, escribió en noviembre de 2023 que Hitler estaría orgulloso de Benjamin Netanyahu. La federación lo suspendió y abrió una investigación. Haq terminó dimitiendo, pidió disculpas a la comunidad judía y asumió la responsabilidad por sus palabras. Su salida fue aceptada con efecto inmediato.

Haq sostuvo que su crítica estaba dirigida a un político. También reconoció que había elegido unas palabras completamente equivocadas. El destinatario de su mensaje y la intención que alegó no impidieron que aquella referencia nazi acabara teniendo consecuencias para su continuidad en la federación. El fútbol inglés entendió que el cargo exigía responder por lo publicado.

En el Reino Unido también dimitió Nicholas Ridley, ministro de Comercio e Industria, en julio de 1990. Había presentado la integración europea como una operación de dominio alemán y vinculado la cesión de soberanía con una rendición ante Hitler. La polémica terminó con su salida del Gobierno de Margaret Thatcher.

En Alemania, Herta Däubler-Gmelin renunció a formar parte del siguiente Gobierno en septiembre de 2002 después de que se le atribuyera una comparación entre los métodos de George W. Bush ante Irak y los de Hitler. Negó la comparación publicada, pero la crisis tuvo consecuencias políticas: no continuó como ministra de Justicia en el nuevo gabinete.

El sueco Mehmet Kaplan, ministro de Vivienda, dimitió en abril de 2016 en medio de varias controversias. Una de ellas fueron unas declaraciones anteriores en las que comparaba el trato de Israel a los palestinos con el de los nazis a los judíos. También estaba cuestionado por sus contactos y por una cena con representantes ultranacionalistas turcos. La referencia nazi formó parte de una crisis más amplia que acabó con su salida.

Nueve precedentes

Las consecuencias tampoco se limitaron a los ministros. Tom Harris, diputado laborista británico, dejó en enero de 2012 su responsabilidad como asesor de nuevos medios del partido tras publicar una parodia de El hundimiento para burlarse de Alex Salmond. Conservó el escaño, pero perdió aquella función política después de utilizar al personaje de Hitler en el vídeo.

El parlamentario suizo Jonas Fricker sí renunció a su escaño, en septiembre de 2017. Había comparado el transporte de cerdos al matadero con las deportaciones a Auschwitz. Pidió disculpas al Parlamento y a la comunidad judía antes de presentar su dimisión.

En Estados Unidos, Jerry Ward abandonó la presidencia de Kosair Charities en marzo de 2018 tras compartir una publicación que vinculaba a jóvenes manifestantes contra la violencia armada con las Juventudes Hitlerianas. Reconoció que había expresado sus opiniones sin considerar el puesto que ocupaba. Una reflexión especialmente pertinente cuando quien habla preside una institución.

Ayo Olatunji dejó en septiembre de 2018 la ejecutiva de la organización estudiantil británica NUS antes de una votación de censura por comentarios que incluían comparaciones entre Israel y los nazis. Y Elaine Naidu Franz retiró su candidatura por ACT en Nueva Zelanda en agosto de 2023 tras conocerse publicaciones que comparaban las obligaciones de vacunación con los campos de concentración nazis.

Son nueve antecedentes con circunstancias distintas. Hubo dimisiones, renuncias a continuar en un gobierno y una retirada de candidatura. Tampoco fueron idénticas las declaraciones. Lo que muestran es que recurrir a una referencia nazi ha tenido un coste para responsables políticos, sociales y deportivos.

Tebas tendrá que responder por la suya. Porque cuestionar los vídeos de Real Madrid TV entra dentro del debate. Introducir a Goebbels exige asumir el peso de esa decisión. El presidente de la Liga quiso señalar los métodos de comunicación del Madrid y ha terminado poniendo bajo examen su propia capacidad para ejercer el cargo. Una responsabilidad así exige mesura, respeto institucional y conciencia de lo que se representa. Su referencia nazi ha comprometido las tres.