Zidane prefiere esperar al verano para volver a entrenar

Zinedine Zidane no tiene prisa por elegir en qué banquillo se sentará para continuar con su carrera. Descartada la opción de la selección de Francia tras la renovación de Deschamps, a Zizou no paran de salirle pretendientes. PSG, Chelsea y la selección de Brasil son los mejor colocados pero el ex técnico del Real Madrid quiere esperar hasta verano para decidirse.

Zidane lleva sin ponerse el chándal desde el 22 de mayo de 2021 cuando dirigió su último partido con el Real Madrid. Veinte meses y un día sin trabajo. Pero Zizou no se impacienta. Su apuesta personal por rechazar todas las multimillonarias ofertas que ha tenido para esperar a la selección de Francia le salió rana. Deschamps sigue y el presidente De Graet hasta le faltó al respeto.

Desde que dejó el Real Madrid Zidane ha rechazado varias ofertas multimillonarias del PSG (en dos ocasiones), del Manchester United, del Chelsea y hasta de la Juventus, la menor en términos económicos, pero la mayor por cuestiones sentimentales. En ese tiempo Zizou se ha dedicado a disfrutar de su familia y ha seguido vinculado al fútbol con diversos compromisos, aunque siempre en un discretísimo segundo plano.

El retiro de Zidane

Ni siquiera alguna tentadora oferta para ser comentarista le ha sacado de su retiro sabático. Ahora las cosas ha cambiado y Zidane tiene claro que quiere volver a entrenar, pero no va a precipitarse al tomar una decisión. Ya son varios los clubes que le han tanteado pero el ex técnico del Real Madrid no tiene claro hacia dónde encaminar sus pasos, aunque sí que prefiere hacerlo en verano, con una pretemporada por delante, que en mitad del año.

El PSG, tal como adelantó OKDIARIO, querría fichar a Zidane en el caso de caer eliminado de la Champions ante el Bayern. Sería la mejor manera de frenar en seco su enésimo varapalo en el sueño de Qatar, pero Zizou no está del todo convencido. El Chelsea, que también le ha tanteado, da por amortizada la temporada y no para de fichar con la vista puesta en la próxima campaña. El problema del club blue es que tiene todas las papeletas para quedarse fuera de la próxima Champions, por lo que Zidane tendría que reconstruir el proyecto sin los focos de la competición que ganó desde el banquillo como debutante tres veces seguidas.