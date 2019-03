Zidane: “No me sorprendió lo que hizo Cristiano contra el Atlético, fue de chapó”

Zidane habló en rueda de prensa de su vuelta al Real Madrid y del partido que medirá a los madridistas ante el Celta

Zinedine Zidane atendió a los medios de comunicación en su primera rueda de prensa tras su vuelta al Real Madrid. El entrenador galo analizó el duelo ante el celta y habló de su retorno al equipo blanco ocho meses después de haber tomado la decisión de dejar el banquillo madridista.

¿Cómo está el equipo?

“Después de tres días la veo bien, con ganas. Sabemos lo que nos falta para acabar bien y los jugadores están contentos. Los tres entrenamientos han sido muy buenos en el sentido de la intensidad y las ganas”.

Menos habituales

“Yo creo que los jugadores que han jugado menos están entrenando. Luego, el partido no es igual que los entrenamientos. Lo bueno es que todos tienen calidad y están listos. Nos faltan once partidos, voy a contar con todos e Isco es uno de ellos. Veremos la alienación de mañana, pero eso es lo de menos. Lo importante es que veo a todos los jugadores muy metidos”.

Un casting

“No pienso en eso. Pienso en hacer una buena temporada. Todos los jugadores tienen un contrato aquí y luego veremos qué pasa para el próximo año. Ha sido un año difícil, pero han hecho cosas buenas. Queremos empezar ante el Celta e intentar hacerlo bien, que es ganar el partido. El resto es cosa de la prensa”.

Bale

“No voy a hablar de la temporada Bale, voy a hablar de lo que nos queda. Todos sabemos qué jugador es Gareth. Para mañana está preparado”.

Neymar y Mbappé

“No voy a hablar de un jugador que no es mío. Sabemos de la calidad de Neymar y Mbappé, pero dicho eso lo que me interesa es el partido de mañana”.

Celta

“Es un buen rival. Están haciendo una temporada con altibajos y la posición donde están no me parece la más justa, podrían estar más arriba. Juegan muy bien al fútbol. Para mí lo importante es lo que hagamos nosotros, en nuestra casa y ante nuestro público. La ayuda de todos será necesaria mañana”.

Isco

“Nosotros estamos aquí para trabajar y pensar en fútbol. Isco no está pendiente del expediente, sólo de jugar al fútbol”.

Marcelo e Isco

“Yo los veo para jugar mañana. A los dos”.

Opciones de Liga

“Yo creo que nosotros lo que queremos es acabar la temporada ganando el máximo de los partidos que nos quedan. No voy a decir que vamos a ganar la Liga, no estoy en esa línea, lo que tenemos que hacer es creer hasta el final. Nos quedan once partidos y tenemos que ganarlos todos. En el fútbol sabemos que nunca se sabe. Lo que podemos dar en el campo es lo más importante”.

Portero titular

“Lo vas a saber mañana”.

Militao

“Es un jugador muy bueno y con futuro. Joven y juega en las dos posiciones, aunque su posición preferida es la central. Pero él vendrá el próximo año y es un jugador de futuro”.

Exhibición de Cristiano

“Siento admiración, pero no me sorprende. Lo que hizo es de chapó”.

¿Entrenar a Mbappé?

“A todos los buenos estaría encantado de entrenarlos”.

Estado de forma de Marcelo

“Yo le veo bien. No le había visto hace tiempo. Los últimos días ha estado bien y, aunque antes no ha jugado mucho, seguro que ha entrenado bien. Hay que respetar la decisión del entrenador anterior. Pero yo le veo con ganas y eso para mí es lo más importante”.

Partido el lunes

“No quiero saber nada de eso. Hay que aceptar que se juega el lunes. Ha salido el calendario y yo no opino mucho de esas cosas. Preferiría jugar el sábado o el domingo”.

Diferencias

“Los nueves meses que han pasado han pasado para todos. Sigue habiendo la misma ambición, aunque haya sido una temporada complicada, pero los jugadores quieren terminar bien la temporada. Yo también tengo muchas ganas, ya dije que para mí era el momento de cambiar. Creo que era bueno para los jugadores ese cambio y ahora que puedo volver lo hago con ganas y ambición”.

Vuelta al Bernabéu

“Estoy encantado y emocionado como el primer día. Aunque no sea nuevo para mí va a ser otra cosa. No hace falta que sea lo mismo, pero tengo ganas de vivir una aventura con el Real Madrid y volver al trabajo de entrenador. Nunca he dejado de lado al club”.

¿Qué puede cambiar?

“Lo importante es el partido de mañana, pensar de manera positiva y después ya miraremos el resto. No estoy aquí para hacer una lista, yo estoy aquí para terminar bien la temporada todos juntos, los jugadores tienen ganas de demostrar y quiere dejar claro lo que valen”.