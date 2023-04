Xavi: «¿Vallecas? El hecho de que perdiera el Madrid nos hizo relajarnos»

Xavi Hernández compareció este viernes antes de la visita al Villamarín ante el Betis. El cuadro culé, que cayó esta pasada jornada en Vallecas ante el Rayo Vallecano, quiere reponerse para intentar acabar la temporada con mejor sabor de boca que las últimas jornadas. El técnico reconoció que su equipo no entendió ciertos conceptos y que la derrota del Real Madrid les pudo condicionar, relajándolos.

El rival: el Betis

«Lo que miramos es que el Betis es un gran equipo y tiene muy claro a lo que juega. Físicamente muy fuerte, mucha calidad técnica. Guido y William tienen mucho nivel. Borja, Rodri, Ayoze, mucho nivel técnico. Intentaremos que pase el juego por nosotros, quitarles el balón y hacer borrón y cuenta nueva. Yo diría que en Vallecas fue el peor partido de la temporada, a nivel de fútbol y de valores. Hay que hacer reset».

Dembélé

«Ha sido un tema de sensaciones. Ha sido zona de chut, más difícil de cicatrizar, tiene una lógica que se ha alargado más de lo que queríamos. Está animado, feliz. Veremos si sale de inicio, como revulsivo. tanto él como Andreas vuelven y es muy importante».

Diferencia de puntos

«No entiendo cuándo decís que se está haciendo largo. Se me hacía largo el año pasado, que luchábamos por la segunda plaza. Se me hacía una eternidad. Cuando veo la clasificación me hace feliz. Si estamos para ganar la Liga, a veces no os entiendo. Yo me lo estoy pasando bien, ¿quién no hubiera firmado esto? A veces las cosas no salen, el otro día hicimos un mal partido. Pero mañana jugamos en casa, con nuestra gente. El escenario es muy bueno».

Montjuic

«El Barça va a Miami y el campo está lleno, en Japón también. Esto es el Barça. Si el año que viene toque ir a Montjuic seguramente habrá afición. Nosotros debemos generar esta ilusión».

Ansu Fati

«Tiene competencia. Estamos en el Barça. Veo que ahora está quizás un poco mejor Ferran, Raphinha, Robert es una garantía. Todos compiten entre ellos. Ansu ha jugado, ha participado, ha sido importante en algunos momentos, pero hay una competencia feroz».

Mal último mes

«El análisis global, si cogemos los últimos 20 partidos es muy bueno. Si coges los últimos cuatro hay una derrota y dos empates. No estuvimos bien en Getafe, tampoco en el campo del Rayo. Hay que reaccionar y volver al partido del Atlético, donde se recuperaron sensaciones, hicimos un juego a veces brillante. Hay que ser dominadores, que se vea nuestro modelo de juego. Mañana es clave reaccionar ante un rival que se parece mucho a nosotros».

La derrota ante el Rayo

«Lo hemos probado muchos partidos con Pedri en la base y ha salido bien. No porque el resultado fuera negativo tendrá que estar a partir de ahora en el interior. Pero no salió nada bien. Fue decisivo cuando generó conducciones, el pase a Lewandowski fue muy bueno en el gol que se anula por fuera de juego. En la base puede jugar sin problemas».

Más sobre Vallecas

«Hemos hablado con los futbolistas. Hubo un tema de concepto futbolístico que no cuadró, el entrenador a veces se equivoca de planteamiento y de jugadores. Por suerte había un colchón, pero es un error nuestro. Hay que reaccionar».

Más de Dembélé

«Claro que hemos echado de menos a Dembélé. No hay un futbolista igual a otro. Hemos echado de menos a Andreas, a Sergi Roberto ahora. No tenemos otro futbolista que mejore el uno contra uno de Ousmane, y hay pocos en el mundo. Podemos hacer una encuesta a los laterales de la Liga a ver qué opinan. Su 1×1 genera miedo en el contrario, le hace dudar. Velocidad tremenda. Es tan diferencial…lo he dicho desde el primer día».

Ganar otra vez

«Pienso que es un tema más futbolístico lo de Vallecas. Hay que hacer autocrítica. Pasa durante la temporada. Quizás el hecho de que perdiera el Madrid nos hizo relajarnos. Nos pasó en Almería también. Son errores que debemos subsanar, corregir. No hay nada ganado, hay puntos en juego».

Christensen

«Es un fichaje personal mío Andreas. Lo hemos echado mucho de menos. La línea defensiva la lleva muy bien, siempre está pendiente de lo que puede pasar. Es una garantía, un jugador espectacular. Lo valoramos muchísimo».

Reunión con la Liga

«No solo para la posible llegada de Leo, veremos. Para poder mejorar la plantilla de cara al año que viene, pero no es el tema importante. Hay una Liga por ganar. Es un tema de Mateu que nos informa».

Golpe a La Liga

«El posible motivo quizás es porque el Madrid pierde el día anterior. El Rayo también estuvo muy intenso y jugó bien, nos pasó por encima en algunos momentos. Cosas que pasan durante la temporada, es el deporte. Hay que volver a nuestros valores, modelo de juego, dominar».

Pablo Torre

«Sobre Pablo he leído que tiene malos hábitos, todo eso es falso. Es un ejemplo, trabaja bien, le gusta el fútbol. Dentro del vestuario es muy querida, es muy buen chaval. El tema es que hay mucha competencia, está jugando minutos en el primer equipo del Barça y es mucho. Nos está ayudando. Espero que sea importante y esté preparado».

Líderes

«A mí no me sorprende. Lo he dicho muchas veces, es el club más difícil del mundo. Lo dijo en mi presentación, no vale ganar 1-0. Tienes que ganar y convencer. ¿Pero a quién? Si la gente no lo ve como nosotros desde dentro no nos vamos a fustigar. Hemos ganado una Supercopa, tenemos la Liga encaminada…».

Otro canterano: Aleix Garrido

«Me informan de que está muy cerca, es buena noticia. Le tengo fe, le veo mucho talento en el último paso. Ya lo hablamos. Puede tener buen futuro».

Errores en Vallecas

«Pues me refiero a esfuerzo, sacrificio, ganar duelos, de concepto de juego, de salida balón. Estuvimos espesos, no entendimos lo del tercer hombre, nos precipitamos. Concepto y valores».

Retirada de Joaquín

«De Joaquín te puedo decir que me quedo con la persona más allá del jugador. Un talento brutal, de los mejores extremos que he visto en mi carrera. Siempre pensé que Joaquín podría haber jugado en el Barça, se hubiera adaptado. Persona alegre, divertida, persona de bien. Me gusta hablar de él, es el mejor recuerdo».

Claudio Bravo

«De Pellegrini diría que es una referencia para nuestro modelo de juego. Tiene la prioridad de jugar, de tener el balón, tener futbolistas bien dotados. Sus equipos son vistosos. Apetece ver a un equipo de Pellegrini, siempre es agradable. Se nota su mano siempre, ha hecho un gran trabajo donde ha ido. De Claudio Bravo un ejemplo de profesionalidad, de compañerismo. Sin tener una veteranía de años en el Barça era un capitán sin brazalete».

Raphinha

«Raphinha está haciendo una grandísima temporada, en cuanto a números, trabajo, la intensidad que le mete. Es muy perfeccionista, tiene ese punto de frustración, quiere hacer todo perfecto.- Me gusta mucho, siempre trabaja y está con la predisposición correcto. Gran temporada».

Koundé

«Ya dará tiempo a pensar el año que viene. También es un fichaje personal, sé que es central pero por circunstancias de lesiones y equipo se tiene que adaptar al lateral. Lo está haciendo bien. Está teniendo la humildad y nos está dando muchísimo. Garantía en defensa, sea donde sea».