El Barcelona tiene un serio problema de cara al partido de vuelta de la primera ronda eliminatoria de la Europa League. El conjunto azulgrana cosechó un empate contra el Manchester United en la ida de este jueves en el Camp Nou, pero para el último y definitivo choque de la semana que viene no podrá contar con dos de sus mayores pilares en el centro del campo como lo son Pedri y Gavi.

En primer lugar, Xavi Hernández vio como el ex de Las Palmas tuvo que retirarse del terreno de juego en el minuto 41 de la primera mitad por una lesión en el recto anterior de su muslo derecho. Saltaban las alarmas en ‘can Barça’ y el jugador canario podría estar de baja para las próximas tres o cuatro semanas. Su alcance no es aun definitivo, pero lo que sí está claro es que no podrá estar en Old Trafford el próximo jueves.

La segunda mala noticia del día se produjo casi al finalizar el encuentro. El Barcelona solo tenía un jugador apercibido de sanción y ese era Gavi. Corría el minuto 76 de partido cuando el sevillano cometió una falta sobre Fred lo que el árbitro se vio obligado a sacarle la tarjeta amarilla. Esta amonestación le hará perderse, junto a su compañero de medular, el trascendental choque de Europa League.

En lo que va de temporada, son solo cuatro los jugadores del Barcelona que han sobrepasado la barrera de los 2.000 minutos y sus nombres parecen más que claros. El que más ha estado sobre el terreno de juego es Ter Stegen, después el lesionado Pedri, con 2.366 minutos, luego Lewandowski, con 2.350 y por último, Gavi, con 2.163.

Old Trafford dicta sentencia

Quizás este desgaste en lo que va de temporada le haya pasado factura al bueno de Pedri. El jugador de 20 años está siendo uno de los más decisivos de su equipo, lo que le ha permitido al Barcelona estar a gran distancia del Real Madrid en el campeonato doméstico. En total ha disputado 30 partidos y ha anotado siete goles (seis de ellos en Liga). De estos seis goles en la competición local, cuatro de ellos han sido para dar los tres puntos a su equipo después de haber logrado el corto resultado de 1-0.

Sin estos dos jugadores, Old Trafford dictará sentencia y el conjunto azulgrana se jugará de nuevo el respeto en Europa. Después de caer por segundo año consecutivo en fase de grupos de la Champions League, sería un duro mazazo hacer lo propio en los dieciseisavos de la segunda competición continental. El año pasado ocurrió en el Camp Nou ante el Eintracht con una ‘invasión’ de más de 30.000 aficionados alemanes. Este año será el partido de vuelta en Inglaterra y la dificultad es máxima, tanto en el nivel de ambos equipos como en el resultado (2-2).