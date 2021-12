Xavi Hernández compareció en rueda de prensa con motivo del partido aplazado de la jornada 4 que enfrenta a Sevilla y FC Barcelona en el Sánchez Pizjuán. El egarense alabó el nivel futbolístico de Gavi pese a su precocidad y empujó por su pronta renovación de cara a este mercado invernal. Además, dejó piropos para el Sevilla, especialmente a Julen Lopetegui, así como declaró como vital el encuentro ante los andaluces, un claro candidato para llevarse la Liga Santander según el técnico culé.

Presión

«Es una gran oportunidad, es un rival directo. Está haciendo muy bien las cosas. Cómo ha trabajado el Sevilla en los últimos años. Lopetegui es uno de los mejores entrenadores del momento. Cómo compiten, como fichan, son un ejemplo para nosotros. Están funcionando las cosas allí. Es un rival directo, directísimo, está a 10 puntos. No pueden perder el tren ahora. Están en buena dinámica de resultados. Están contentos y felices porque tienen claro el modelo de juego. Las sensaciones del equipo y de los jugadores es que estaban disfrutando mis jugadores. Es otra final para nosotros, intentemos ganar el partido. Tiene un equipazo. Costará muchísimo, pero vamos con muchas ganas. Nos darán mucha moral la victoria».

El nivel futbolístico de su plantilla

«Sí, me han sorprendido cosas, pero ahora es trabajo mío. Creo que el sábado vimos ya un poco al Barça que queremos, hasta los goles del Elche jugamos un muy buen partido. Estamos creciendo, en buena dinámica, pero hace falta tiempo y paciencia, porque la base no era la que queríamos».

Situación deportiva

«El diagnóstico no lo hago yo. La culpa no la sé, no he estado. Ahora si es cosa mía. Es la realidad que tenemos, que tienen los jugadores. Ahora a trabajar el modelo, intentar adquirir todo lo que decimos. El Barça ahora se amolda más al o queremos. Ya no se puede mirar atrás, mirar el presente, intentar ser protagonistas. Ya no hay excusas, toca trabajar y mirar al futuro».

Partido clave

«Estamos ante una oportunidad enorme, para colocarnos en las posiciones Champions. Desde que estamos aquí llevamos 10 puntos de 15 en Liga, no está mal. Evidentemente trabajamos para conseguir los 15. A partir de ahora puntos, resultados… no queda otra. Mañana vamos al Pizjuán, rival directo, en buena forma, con plantilla extraordinaria, son un ejemplo a seguir, tanto Lopetegui, Monchi, el club… Estamos ante una gran oportunidad de conseguir tres puntos que nos dé la cuarta plaza. A expensas de lo que haga también el Atlético».

Sevilla

«Al Sevilla no hay duda que es un equipo grandioso, espectacular como trabaja muy buen equipo. Valen tres puntos igual, el Elche también nos costó. El equipo de alguna manera se relevó con el 2-2. Marcamos el 3-2 y estuvimos en campo contrario dominado. Vamos creciendo. Independientemente de si es un rival grande o no hay que sumar los tres puntos, es vital para nosotros».

La renovación de Gavi

«Sí, pero ya. Si hace falta ya pondremos dinero entre todos. No podemos perder a este tipo de futbolistas. Ansu, Pedri, Araujo,. tiene que ser la base del futuro del club. Gavi es uno de ellos. Tengo entendido y sabido que el club está trabajando muy bien para su renovación. Es fundamental para el equipo».

Dest

«Su problema es físico, lo habíamos usado más. Tiene muchas molestias en la espalda, es una lumbalgia fuerte. Ahora se le han cargado también los adductores. No es nada mental ni futbolístico, no se siente bien. Escuchamos a todos los futbolistas, lo más importante son las sensaciones. No está cómodo ni bien. Jugó el día de Boca y no estuvo cómodo. Es un problema físico, nada más».

Los jóvenes

«Del carro están tirando todos. Como entrenador estoy encantado con todos, el compromiso de todos, de Busquets, Piqué. Alba…. No es un tema de compromiso, es de rendimiento, de entender el juego. Al final tenemos un diagnóstico de que no están, hay futbolistas que quieren jugar y los tenemos que frenar. Los jóvenes lo destaco porque son una sorpresa, que marquen diferencias. Lo que no dudamos es el compromiso de los veteranos. De eso no hay queja».

La roja de Casemiro

«Es que no me toca decir, de los árbitros ya he dicho que no voy a hablar. La figura de árbitro es muy difícil , tiene una ayuda que es el VAR, que también lo hace difícil a veces, que han de interpretar. Están para decidir ellos, les vamos ayudar en todo. Son árbitros, son los profesionales y son los que deciden. No estoy aquí para opinar si una entrada es roja. Estoy para hablar de los jugadores, modelo de juego… Los árbitros tienen su profesión. Entiendo que es muy difícil, criticada y muchas veces complicada, no es agradecida. Tenemos que ayudarle».

Nivel defensivo

«Se habla de la defensa y el primer gol no es de defensa. Está el Elche en su banda. No puede progresar, es un problema nuestro como equipo. La defensa estaba bien colocada. Trabajamos la presión alta en los entrenamientos. Al final todos somos defensa y jugadores de ataque ,así interpreto el fútbol. Hay que solucionarlo, mirar videos, aprender y solucionarlo. Es un fallo nuestro, el Elche vivió de nuestros fallos. Nada más».

Ter Stegen

«Para nosotros Marc es fundamental, cuando hablaba de compromiso con Marc es lo mismo. Su compromiso, profesionalidad es extraordinario. Hay veces que hay errores, puntuales, el juego de pies está siendo extraordinario. Él sabe que tiene que mejorar en portería. En salida de balón y pie es excelente. Él lo sabe, es un tema de rendimiento. No hay debate con él. Tenemos que mejorarle».

Estilo atrevido

«Si entendemos atrevido por hacer presión alta, recuperar la pelota en campo contrario, posesiones largas… sí es atrevido. Es nuestro modelo. Tenemos enfrente un Sevilla que lo está haciendo bien, un partido extraordinario para el espectador. Seremos atrevidos sea el rival que sea, es nuestro modelo».

Distancia en Liga

«Es un poco de todo. Estamos a siete puntos, es una diferencia abismal, Queda mucha liga. Es un tema de resultados. Al final es un tema de resultados, debemos competir. Son detalles que se han de controlar y en eso estamos trabajando».

Ve al Sevilla candidato a todo

«Sí, claro. El año pasado estuvo a punto. En las últimas jornadas fue un candidato. Si ganan se ponen a tres puntos del líder. Son una realidad. Cuando ves la plantilla y la forma de trabajar de Lopetegui, son un ejemplo. Para mí lo son en todos los sentidos. Es un candidato a ganar cualquier competición que juegue».

La labor de Sergi en el Barça B

«En este sentido estamos muy contentos con el Sergi con el filial. Todos los jugadores que suben están preparados. La prueba es la de Ferran, como entiende y como hace los recursos. Entiende el juego, Ferran lo tiene. Eso es que se hacen las cosas bien. El jugador si tiene buenos entrenadores, no hay nada más. Si son buenas estará preparado. Con Sergi estamos contentos».

Más de Ter Stegen

«Él ya lo hacía, independientemente del entrenador que haya tenido. Muchos equipos han presionado al Barça alto. Él lo tiene. En Villarreal ganamos por una acción suya. Hay que elegir cuando hay un punto a favor para él. Vio un hombre hombre en la salida de balón y fue gol de Memphis gracias a su pase. El portero ya se sabe, está en una situación muy difícil. Cuando fallas te señalan nuevamente. Su fallo no vuelve a subsanarse. Estoy contento con él, sobre todo la salida de balón. A su nivel solo está Neuer».

Nico

«Él se puede adaptar al pivote, tiene una gran capacidad física, uno contra uno, calidad. Es un futbolista total. Es el jugador más moderno en ese sentido. Acaparado todo, es ganador. Busquets es pieza fundamental. Está haciendo bien las cosas y da rendimiento y se puede adaptar a muchas posiciones en el campo».

Piensan en hacer ficha del primer equipo a algún canterano

«Si llega una expulsión con ficha del primer equipo perdemos los tres puntos. Es una norma que es estúpida. Así tapan la progresión de futbolistas que pueden jugar en el primer equipo. En enero a alguno habrá que hacerle ficha del primer equipo».