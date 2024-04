Xavi reprueba con dureza al Mono Burgos: «Es repugnante y condenable»

Xavi Hernández reprobó los comentarios del Mono Burgos antes del partido del Barcelona ante el PSG sobre Lamine Yamal. El ex portero argentino del Atlético de Madrid y comentarista en el programa de la Champions League de Movistar llevó a cabo un comentario sobre el joven futbolista del Barça que le acabó costando su puesto en televisión. De eso mismo quiso hablar el técnico español en rueda de prensa antes del choque ante el Cádiz.

«Me gustaría saber cómo está Lamine Yamal después del comentario racista repugnante y condenable del Mono Burgos y las posteriores risas», le preguntaba un periodista a Xavi en rueda de prensa. «Bueno, tú lo has dicho. Repugnante y condenable. Pues ya está. Esto mismo contigo por completo. Lamine está bien, tranquilo y feliz», respondió el entrenador del Barcelona.

Y es que cuando los futbolistas del Barcelona calentaban el pasado miércoles sobre el césped del Parque de los Príncipes de París, el Mono Burgos dijo sobre Lamine Yamal que «si no le va bien en el fútbol, termina en un semáforo», comentó Burgos cuando aparecían imágenes del futbolista del Barcelona calentando antes del partido ante el Paris Saint-Germain.

Este comentario hizo que ni el Barcelona ni el PSG cediera a sus futbolistas a hablar ante los micrófonos de Movistar tras el partido que acabó para los visitantes en París. Así lo comunicaba Ricardo Sierra tras el choque: «Muchos espectadores estaban esperando entrevistas tras el partido, pero nos ha notificado el Barcelona, el PSG y la UEFA que a Movistar Plus no nos iban a dar ninguna entrevista por parte de los dos clubes por un desafortunado comentario que se ha producido desde el plató. Desde aquí pedimos disculpas y desde el plató también tendremos que hacerlo, porque hemos estado desafortunados».

El perdón del Mono Burgos

Por ello, el Mono Burgos se vio obligado a salir a pedir perdón a Lamine Yamal: «Fue un comentario sin tratar de herir a nadie, al contrario, es una cosa que nosotros hablamos de fútbol, nada más. Si es así y se sintió ofendido, lo siento y pido disculpas públicas porque la verdad que no fue la intención. Uno a veces por ahí haciendo una ‘humorada’ (broma), te metes en problemas y en esta época hay que adaptarte a todo y en eso estamos».

Un perdón que no le sirvió de mucho ya que la cadena de televisión tomó la decisión de despedirle pocas horas después de su desafortunado comentario: «En cumplimiento del código interno de conducta de Movistar Plus+, que contempla una política de tolerancia cero con cualquier comportamiento discriminatorio, la plataforma ha tomado medidas tras el episodio vivido anoche. Movistar Plus+ y Germán El Mono Burgos dejarán de colaborar con carácter inmediato en los programas de la plataforma», anunció la compañía en un comunicado, añadiendo que «se apercibirá a los presentadores del espacio donde se produjeron estos comentarios».