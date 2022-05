Xavi Hernández compareció este viernes en sala de prensa para analizar el encuentro entre el Barcelona y el Betis de este sábado en el Benito Villamarín. Los culés llegan con la necesidad de amarrar cuanto antes su billete europeo y la segunda plaza, el cuadro andaluz lo hace tras ganar la Copa del Rey recientemente y pugnando por un plaza europea en Liga. El entrenador egarense destacó el estado de confianza de los béticos, la importancia del partido y trató los resultados del Real Madrid en la Champions League.

Betis

«Tenemos una ocasión de oro para asegurar la Champions. Tenemos una oportunidad muy grande para cumplir los objetivos mínimos del club. Vamos con toda la motivación. Ellos vienen de ganar la Copa y están con confianza. Será difícil y estamos preparados. Queremos los tres puntos que nos certifiquen la Champions».

Estados de Ter Stegen y Piqué

«Marc se ha encontrado mal. Ayer tenía unas molestias estomacales y mañana daremos la lista. Él tiene la ilusión de estar. Gerard tiene molestias en el tendón del aductor y le está costando. Mañana será baja. Es una pena porque es importante. Está sufriendo con este tendón y veremos cómo evoluciona para saber si puede jugar los últimos partidos».

El 0-4 al Madrid

«Nosotros dimos mucho valor en su momento. El 0-4 significó tres puntos, pero no un título. Nosotros los rematamos. Al Madrid, lo dice la historia, cuando le perdonas el 0-2 o el 0-3 tienen jugadores para remontar. Nos indica cómo tenemos que competir en el futuro. Hay que ser más constantes para luchar por los títulos. Hemos sacado un poco la patita de lo que podemos llegar a ser. Hay que ser más constantes y hacerlo en partidos decisivos».

Objetivo: Champions y Supercopa

«El objetivo es clasificarnos para la Champions. Si puede ser como segundos que nos da la opción de jugar la Supercopa pues mucho mejor. No podemos pensar en objetivos de futuro. Hay que cerrar esta temporada. Todavía no está hecho. Mañana podemos certificar el pase a la Champions. Después en verano ya valoraremos los objetivos a cumplir».

Revancha ante el Betis

«Están de celebración y se lo merecen. Hay que felicitarlos y están haciendo una temporada fantástica. Es una temporada histórica para el Betis. Tienen muchas individualidades muy buenas, pero queremos la revancha y queremos ganar allí».

¿Podrían superar a los rivales que ganó el Madrid en Champions?

«A nosotros nos costaría más, porque tenemos otro estilo. En Anoeta nos costó y sacamos el partido, en Villarreal la sensación fue de empate y se ganó. El Madrid tiene eso de que cuando lo perdonas te remontan. Ellos empiezan a creérselo y tienen esa dinámica positiva. Es su ADN. El fútbol tiene estas cosas, no siempre gana el que más se lo merece».

Ansu Fati

«Ha entrenado muy bien y está haciendo un trabajo muy bueno. Físicamente lo veo preparado pero hay que ir con cautela. La idea es que entre progresivamente. Las sensaciones son muy buenas y nos va a ayudar seguro».

Es crucial adelantarse en el marcador

«En muchos partidos sí. La derrota del Cádiz y el Rayo son ejemplos. Hay que mejorar la efectividad. Mañana avanzarnos en el marcador sería importantes. Estamos jugando bien y el día del Mallorca fue muy buen partido, fue para ganar más holgadamente. La pena es que los últimos resultados no han acompañado».

¿Cambiarían el ADN por ganar Champions?

«No es mi mensaje, es el mensaje de la historia del Barça. Tardaríamos años en ganar de otra manera. Tardaríamos más. Lo que tengo claro es que con este modelo de juego se han conseguido conseguido Champions y muchos títulos de liga. El reconocimiento de la gente a nivel mundial. Sales de España y la gente se acuerda del Barça de Guardiola, de Messi… Muchos te reconocen como el mejor club de la historia. Se acuerdan de cómo se jugó, no sólo que se ganó. No tengo dudas. Si se pierde y empata y no salen los resultados, más aún para creer. No hay otra vía en el Barça. Ese sería mi mensaje. Igual tardamos más de lo normal, igual no soy yo como entrenador. Hay que esperar y tener paciencia. Me lo dice la historia. Si la repasamos no hay dudas. Hay que competir por ahí, así se sienten orgullosos los culés por el cómo se gana. El jugador disfruta mucho así, atacando más al rival».

Valora la temporada

«Seguro que afecta a muchos culés. Tenemos que ser honestos. Somos antagonistas el Madrid y el Barça. A mí en noviembre me dijeron que el objetivo era entrar en la Champions. A partir de aquí yo tenía mucha ilusión de ganar títulos. Este año no nos ha dado para ganar títulos. Debemos intentar conseguir entrar en la Champions y planificar la próxima temporada. Haciendo una valoración general creo que el equipo ha mejorado mucho. El año que viene intentaremos ser más competitivos».

Pasillo al Betis

«Para nosotros es claro el tema del pasillo. Es una señal de respeto y deportividad. El Betis se lo merece. Para mí se debe pensar en otra cosa, es respeto y deportividad. He hablado con los jugadores, ellos estaban de acuerdo. No hay problemas. Lo demás de polémicas e historia…».

Asegurar la Champions

«Claro, al final estamos luchando por unos mínimos de la historia del club. Pero es así. Hay que ganar mañana y clasificarse para el objetivo, luego quedar segundo. El primero es estar en el bombo de la Champions. Pasa por ganar mañana».

La renovación de Gavi

«Muy importante. Es un jugador de presente y de futuro, sería una gran noticia su renovación. Tenemos buena relación con Iván de la Peña. La voluntad del jugador, representante y nuestra es que continúe y llegará el acuerdo. Sería una gran noticia».

¿Qué deben mejorar?

«Insistir en la idea, en los entrenamientos, hay partidos en los que no estamos brillando. Hemos tenido buenos partidos ante equipos grandes, también en otros que nos ha costado más. Debemos saber atacar y defender, limitar errores… insistir en el modelo de juego. Depende todo de los jugadores. Hemos ganado muchos partidos importantes. Si repasamos la clasificación de la Liga les hemos ganado a todos. Debemos insistir en la idea».

¿Qué han mejorado?

«Yo intento como entrenador es dar toda la confianza al jugador, que vean que mejorar como jugador e individuo. Les hacemos un seguimiento constante, la mayoría creo que han tenido una mejora en el juego. La mayoría han mejorado en entendimiento y nivel. La camiseta del Barça pesa mucho. Hay presión, hay que hacerlo bien, convencer. Es difícil. Cada partido es un examen. El Barça es la excelencia».