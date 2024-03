Xavi: «¿El Real Madrid-Leipzig? El que mejor juega no siempre gana»

Xavi Hernández compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido del Barcelona ante el Mallorca de Liga EA Sports que disputan este viernes 8 de marzo en el Olímpico de Montjuic. El egarense repasó la actualidad del equipo, fue crítico con el gran margen de mejoran que tiene, aseguró que la lesión de Pedri no es tan grave como se pensó en un primer momento y que aún es posible alcanzar al Real Madrid por la Liga.

El técnico culé habló sobre los 34 tiros que recibió el Real Madrid en su partido contra el RB Leipzig: «Lo normal es que si nos lo hacen a nosotros, es que perdamos. Hemos ganado partido también sin merecerlo. Es la grandeza del fútbol. El que mejor juega no siempre gana».

«Entre las palabras y lo que pasa en el campo hay un mundo», dice el técnico culé en relación a su gran mosqueo por el partido del Barcelona ante el Athletic de Bilbao, y apuesta por un cambio desde ya: «Creo que hemos preparado muy bien el partido, creo que tenemos muchas oportunidades para atacar bien, defender… Aquí es muy fácil hablar, hay que hacerlo en el campo y eso no es tan fácil. El ejemplo es el partido de Getafe, veremos si somos capaces».

Xavi reconoce que la lesión de Pedri «no es tan grave como se pensaba» y que están haciendo trabajo de prevención: «Creo que hemos hecho un trabajo impecable, sobre todo Pedri. Ya le he dicho que es la última lesión. Seguro que volverá y será importante. No es el primer jugador que le pasa que al principio de su carrera tiene muchas lesiones y luego no se lesiona más. No es fácil gestionar la presión a su corta edad, creo que hay un tema de que él se tiene que convencer de que se recuperará y estará bien».

Sobre el rival, el Mallorca, Xavi afirmó que «está haciendo una gran temporada, sobre todo en Copa» y que su entrenador, Aguirre, «trabaja muy bien a sus equipos, están haciendo muy bien esa línea de cinco». «Son muy solidarios, rocosos y saben a lo que juegan. Es un rival difícil». También, preguntado por si hará rotaciones ante los baleares pensando en el Nápoles, afirmaba que «seguramente haremos algún cambio en comparación con el otro día», explicándose: «Hay que pensar en el jugador, no porque el martes sea Champions. Pensamos en la fatiga, en la acumulación de minutos… no porque el martes sea un partido importante, sino en pensar en el futbolista para que estén todos los jugadores disponibles en este tramo y hasta final de temporada».

Xavi es consciente de que las bajas de Pedri, De Jong y Gavi pesan de más en su equipo, pero reconoce que intentarán «que nuestro fútbol sea bueno sin ellos y que no se note» y que «no hay mucho por dónde elegir» para relevarles: «Tenemos a Fermín y a Gundogan. Ya reconvertimos a Christensen, que está muy bien, y podemos hacerlo con João Felix y Sergi Roberto». «Es la competencia con Lewandowski y todos los delanteros. No es fácil, pero ha tenido minutos y oportunidades. Es uno más y si tiene que jugar, jugará», explicaba también sobre Vitor Roque.

«Hasta que matemáticamente no se pueda, seguiremos creyendo. El otro día tuvimos la oportunidad y fue una pena, pero mañana tenemos otra de ponernos segundos y presionar al primero», dice Xavi sobre sus aspiraciones en la Liga aún y sobre cómo motiva a sus jugadores: «La Liga no está perdida. En San Mamés perdimos una oportunidad, pero mañana podemos volver a meter presión. Tenemos que centrarnos en mañana y ya después en el martes».

Sobre el modelo y la posibilidad de cambiarlo por las lesiones, Xavi explicaba: «El modelo es muy difícil cambiarlo. El sistema sí. Nuestro modelo no cambiará, pero el sistema sí. No hemos disfrutado de Pedri, Frenkie y Gavi juntos». Además de afirmar que ahora cuesta mucho más ganar que en su época: «Es mucho más igualado porque la técnica y la táctica ha mejorado mucho en todos los equipos e igualan nuestras fuerzas. Hay que dominar muchas facetas y es muy complicado ganar partidos. El Mallorca ha ganado a grandes sin tanto presupuesto y todo está más igualado que en mi época de jugador».

En relación a su posible sustituto, preguntado por Luis Enrique, Xavi pasa la pelota: «Yo no hablaré sobre entrenadores, nos estamos jugando mucho esta temporada. Mañana jugamos contra el Mallorca que está en la final de Copa. No es el momento de hablar del futuro, ni de entrenadores ni de fichajes».

Preguntado por Joan Laporta y su gestión desde que está al mando: «Es positivo y se han hecho las cosas bien. Se encontró un equipo en crisis a nivel económico y estructural y es la persona idónea para llevar esto por un buen camino. Es el mejor presidente de la historia del Barcelona y él puede sacar al Barça de esta situación».