Xavi pierde la fe en Ansu Fati

Si meses atrás sostenía Xavi Hernández en lo referente a Ansu Fati que se debía ir con cautela con él, el tiempo pasa y esa cautela se está desvistiendo en desconfianza y pérdida de fe. Es así, los números están ahí con el canterano, que se blindó como futura estrella pero que el egarense está moldeando como si fuera porcelana, muy frágil. Hay que remontarse a los minutos que disputó en su debut de la mano de Ernesto Valverde para encontrar tan poco participación del delantero español, con 17 años.

De la mano de Xavi, Ansu Fati ha disputado hasta el momento 37 partidos entre las dos temporadas que lleva al frente del equipo el entrenador catalán. Desde que tomara el relevo de Ronald Koeman, previo paso inquilino de Sergi Barjuan, el egarense parece no haber termino de confiar en el fútbol de Ansu, en su recuperación total, en el futbolista decisivo que apuntaba a ser cuando apareció ante el público mundial.

Fue Ernesto Valverde el que decidió darle los primeros minutos profesionales a Ansu Fati. El técnico vio algo en el canterano, vio un futbolista diferente, que tenía algo innato con la pelota, ese olfato que demostró ante la portería. Con 17 añitos, el canterano disputaba sus primeros 14 partidos en la élite de la mano del vasco. Le puso titular en cuatro de ellos y acabó jugando 427 minutos antes de que el club decidiera prescindir de sus servicios tras caer en la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid. Ansu había promediado hasta entonces 30,5 minutos por partido.

Fue entonces cuando llegó Quique Setién al banquillo del Barcelona. Al cántabro no le pesó ni le importó la edad de Ansu Fati y le dio toda la confianza del mundo, veía también su talento, de lo que era capaz pese a su juventud. Lo hizo además en una temporada rara, en plena pandemia. Aquella interrumpida temporada con él llegó a jugar 19 de los 25 encuentros que dirigió Setién, fue titular en 11 de ellos y acabó acumulando 952 minutos, elevando su media de minutos por partido hasta los 50,1.

Tras una experiencia breve de Setién llegó Koeman, el cual pudo disfrutar más bien poco de Ansu Fati debido a la grave lesión que tuvo, la cuál afectó de lleno al holandés. Antes de caer lesionado ante el Betis, el canterano había disputado 10 partidos con Koeman, titular en 8 de ellos y rozando las 10 horas de juego (597 minutos). En la recta final de la etapa del holandés jugó otros seis partidos, dos sólo como titular en los que acumuló otros 234 minutos. Acabó jugando de media 50,1 minutos por partido.

La llegada de Xavi y la recuperación de Ansu Fati no se ha traducido en un despegue del jugador, tampoco su renovación con un blindaje de mil millones a prueba de jeques. El canterano ha disputado hasta el momento 37 partidos con el egarense en esta temporada y media aunque sólo ha sido titular en nueve partidos, suma 1.341 minutos lo que lleva a valores cercanos a los de su debut: promedia solo 36,2 minutos con Xavi.

Los números y minutos de Ansu Fati con Xavi hablan de la desconfianza del entrenador con el futbolista, al que no termina de ver al nivel de su equipo titular y que se ha quedado con un rol de suplente, muy al estilo de Ferran Torres. Ante el Villarreal fue el primer partido de la presente temporada en el que Ansu no jugó ni un sólo minuto, justo tras los rumores del descontento del futbolista sobre su papel en el equipo. Su rol es secundario, no hace falta dar más detalles, y no parece que a corto plazo y con el rumbo actual del equipo, esto pueda cambiar.