Xavi no descarta seguir la próxima temporada y se reunirá con Laporta para decidirlo

«No es el momento ahora». Así de enigmático era Xavi Hernández en la sala de prensa del Santiago Bernabéu tras perder ante el Real Madrid y decir adiós a la Liga cuando le preguntaban sobre su futuro más allá de la próxima temporada. El técnico español ha dejado de ser franco frente a los medios de comunicación en sus últimas comparecencias dejando caer que podría estar valorando un cambio de decisión y continuar al frente del Barcelona la próxima campaña.

«Hay que digerir la derrota porque hemos merecido la victoria. Hay que pensar en el Valencia y a seguir. Quedan seis partidos y pueden pasar muchas cosas», añadía el entrenador del Barcelona en una pregunta por parte de un periodista cuyo objetivo era el de conocer sus intenciones una vez que el equipo azulgrana está prácticamente muerto en todas las competiciones.

Y es que Xavi ha deslizado en sus últimas ruedas de prensa que su continuidad al frente del Barcelona no estaría tan lejos como parece. El técnico español anunció el pasado 27 de enero tras una sonrojante derrota ante el Villarreal por 3-5 en Montjuic que se marchaba a final de temporada. Y eso lo ha mantenido firmemente durante los 13 partidos siguientes donde el equipo no conoció la derrota.

Pero algo pareció haber cambiado para Xavi hace unas dos semanas. Quizás el verse competitivo en Europa, quizás el buen momento del equipo… Pero la realidad es que el entrenador culé dejó de ser tajante sobre su futuro y ha hecho continuas evasivas sobre su futuro. El técnico ha ido evitando hablar de su futuro y todo ello se reafirmó tras el Clásico cuando dijo que «no era el momento ahora» para hablar de ese asunto.

Xavi se reunirá con Laporta

Ahora, Mundo Deportivo informa este lunes que Xavi está dispuesto a continuar al frente del Barcelona el próximo curso. El técnico se reunirá en los próximos días con Joan Laporta, Rafa Yuste y Deco para abordar su futuro. Ahora no se descarta su continuidad, pero Xavi volverá a pedir refuerzos y mejorar ciertas posiciones para luchar por todos los títulos a partir de la próxima temporada.

Con la temporada ya terminada para el Barcelona y con el único objetivo de terminar tercero para estar en la Supercopa de España la próxima temporada, lo único que se sabe a día de hoy son dos cosas. Una es que Xavi podría continuar ya que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2025. Pero la otra es que abandonará el club esta temporada. Todo está por ver y saber si lo que ha venido predicando estos meses es cierto o no.

La realidad es que Laporta quiere que Xavi siga. Quién sabe los motivos de este deseo, pero el Barcelona no puede hacer grandes dispendios económicos en fichar otro entrenador. El presidente azulgrana ha soñado con Klopp, con De Zerbi o con Flick, pero el club no puede pagar ni el fichaje ni la ficha de ninguno de ellos. De esta forma, la continuidad del todavía técnico del Barça aliviaría las arcas y así centrarían todos sus esfuerzos en fichar jugadores y no en tener que buscar también un buen sustituto en el banquillo culé.