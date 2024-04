Locura en el Bernabéu: del así gana el Madrid al baile de los jugadores

El estadio Santiago Bernabéu celebró mucho más que tres puntos ante el Barcelona. El Real Madrid remontó en dos ocasiones ante los azulgranas para terminar sumando una victoria con sabor a campeonato. Y es que, cuando marcó Jude Bellingham el definitivo 3-2, la locura se instaló del coliseo madridista.

Nada más ver como el balón entraba en la portería de Ter Stegen, el Bernabéu empezó a celebrar una victoria y el título número 36 de Liga. La alegría en la grada era absoluta, nadie se quería mover y los jugadores quisieron participar de esta fiesta. Por ello, mientras se escuchaba «¡así, así, así gana el Madrid!» o que «¡bote el Bernabéu!», los jugadores se dirigieron al fondo sur para cantar y bailar junto a los seguidores blancos.

El Real Madrid ganó al Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu gracias a los goles de Vinicius, de penalti, Lucas Vázquez y Jude Bellingham. Christensen y Fermín hicieron los goles de los azulgranas, pero no fue suficiente para los de Xavi Hernández.

Con esta victoria, el Real Madrid aventaja en 11 puntos al Barcelona y ya es virtualmente campeón de Liga. De hecho, los blancos podrían cantar el alirón dentro de dos jornadas si los blancos son capaces de ganar a Real Sociedad y Cádiz y el Barcelona no suma los seis puntos contra Valencia y Girona. Si ambos hacen pleno, los madridistas deberían ganar al Granada para cantar el alirón.

«Es un paso muy importante para ganar esta Liga. Tenemos mucha ventaja, pero no podemos bajar los brazos. Debemos sumar unos puntos más y estos partidos nos servirán para preparar las semifinales de Champions», aseguró Ancelotti en rueda de prensa

«Lo hemos hecho muy bien, mejor no se podía hacer y muy pocos pensaban que se podía hacer. Y como de costumbre no hemos bajado los brazos. Ha sido una temporada espectacular a pesar de los problemas físicos. Había que ver si el Barcelona merecía ganar el partido. El empate hubiera sido correcto y no hubiera sido malo para nosotros», añadió.