Xavi: «A Luis Enrique ya le conocemos, se ha querido proteger»

Xavi Hernández respondió a Luis Enrique en la previa del París Saint-Germain – Barcelona de Champions y para el actual entrenador del Barça el técnico asturiano «se ha querido proteger de alguna manera a nivel mediático». «Los dos buscamos lo mismo, él tiene ADN, yo también, no se trata de competir, se trata de demostrarlo en el campo», añadió Xavi sobre las palabras de Luis Enrique.

El técnico del PSG, por la mañana, había afirmado que el representante del estilo Barça, ese ADN que tanto promulgan en Barcelona, es él: «Yo. No es una opinión, mirad los datos, en términos de posesión de balón, en presión alta, en ocasiones de gol, en títulos, en trofeos. Sin ninguna duda, yo».

«Es Luis Enrique, le conocéis todos muy bien», dijo Xavi Hernández en la sala de prensa del Parque de los Príncipes de París, donde juega este miércoles el Barça. El técnico culé no quiere convertir esta eliminatoria de cuartos de Champions en un duelo entre él y Luis Enrique sino del PSG y el Barcelona.

Ante tantas preguntas por Luis Enrique, Xavi no quiso entrar en el cuerpo a cuerpo con el que fuera su compañero como futbolista y también entrenador hace unos años en el Barcelona: «Los dos buscamos lo mismo, no me busquéis por aquí, no hay ninguna polémica, preguntarle a él mañana otra vez».

Con risas mientras se repetían las preguntas por Luis Enrique, Xavi Hernández quiso aclarar que «tenemos una muy buena relación y todo el respeto» y se dedicó a elogiar a Luis Enrique: «Es uno de los mejores entrenadores del mundo, tiene un equipo hecho para ganar la Champions, conozco bien los qataríes… estamos hablando de un rival muy difícil».

Xavi responde a Luis Enrique

Sobre el año en el que coincidieron en Barcelona, con Xavi como entrenador y Luis Enrique en el banquillo del Camp Nou, Hernández recordó que «fue un año difícil al principio», pero «después se enderezó todo de una manera increíble» y «acabó el año de película, de cine, con un triplete, levantando la Champions como capitán». Además, Xavi Hernández le lanzó un mensaje sobre lo que pasó en aquel 2015: «Creo que le ayudé muchísimo en una época complicada, lo recuerdo con orgullo».

Xavi incluso «presumió» de que hay cuatro entrenadores en cuartos con «ADN Barça». Son Luis Enrique, Pep Guardiola, Mikel Arteta… y él. Sobre Mbappé reconoció que hay que estar «mejor que nunca a nivel defensivo, en la vigilancia, en las transiciones, hay que estar muy brillantes». Y confió en que De Jong y Pedri, que llevan sin jugar varias semanas por lesión, estén disponibles para el partido de este miércoles.

El técnico del Barcelona, que dice afrontar este duelo ante el PSG con «motivación y responsabilidad», habló también sobre Dembélé, un jugador al que tiene «mucha estima», pero que «decidió unilateralmente» irse a París. Por último, Xavi ve al barcelonismo «con mucha ilusión, hay muchas ganas de ver al equipo, llegamos en el mejor momento de la temporada, competimos muy bien, los jugadores están motivados, pero delante tenemos a uno de los mejores equipos, un equipo hecho para ganar la Champions».