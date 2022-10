Xavi: «La Champions se nos ha escapado por errores nuestros… y fallos arbitrales»

Xavi Hernández habló en la previa al último partido de la temporada en Champions League para el Barcelona. El conjunto culé se despedirá de la máxima competición a las primeras de cambio, por segunda temporada consecutiva, en Pilsen, donde se medirá al Viktoria. Aunque no se juegan nada, puesto que ya saben que pase lo que pase serán terceros, los azulgranas están obligados a ganar a la cenicienta del grupo para no ahondar más en la crisis deportiva y económica en la que se encuentran inmersos.

Intrascendente

«Es un partido importante para nosotros. Queremos acabar con buenas sensaciones esta competición, que ha sido fatídica con nosotros, y dar continuidad al buen momento en la Liga. También es un duelo importante para jugadores que acumulan pocos minutos y para los jóvenes. Cada partido es una oportunidad».

Mundial

«Siempre hay riesgo de lesión. También en los entrenamientos. Los jugadores no tienen que pensar en esto, también se pueden lesionar en la previa del Mundial. Cuando mejor compites es cuando estás mejor. La clave es cuidarse y dar el 100% en todo momento».

Cuestión de tiempo

«Por desgracia y por suerte, he vivido la peor época de la historia del club, del 2000 al 2003, y la mejor, desde que llegó Rijkaard hasta que me retiré. Tenemos que insistir, ahora no es momento de dudar. Estamos en una situación que no esperábamos, eliminados de la Champions, pero tenemos que creer en la idea, marcar una línea e insistir. Soy muy positivo. Sigo pensando que vamos por el buen camino. Los títulos se ganarán en 2023. No nos ha dado para competir en un grupo de Champions muy difícil, pero este año hemos dado un paso. En Múnich el equipo jugó muy bien».

Emociones

«Desde dentro estamos tranquilos, pero creo que el entorno está viviendo una montaña rusa de sentimientos. Después del empate contra el Rayo Vallecano todo iba mal y, tras el 1-4 en el Reale Arena, todo parecía perfecto. Cada partido es una historia, un mundo. Tenemos que entrar en una dinámica muy positiva. En la Liga estamos bien: hemos ganado a Villarreal, Athletic y Valencia. Estamos practicando buen fútbol y siendo protagonistas. Hay una identidad muy clara de lo que somos. Y no la podemos perder».

Prestigio

«Lo ideal sería ganar, jugar bien, buenas sensaciones, seguir con la dinámica de estos partidos, a excepción del del Bayern, de cara a los partidos de quedan. Hay que salir a por todas y acabar bien en esta competición. Es muy importante llegar con buenas sensaciones a los dos últimos partidos de Liga antes del Mundial».

Eliminación

«La Champions la hemos perdido nosotros. Hemos tenido la oportunidad, lo hemos tenido en nuestra mano y se nos ha escapado. Luego también por detalles, por actuaciones arbitrales, situaciones adversas, errores futbolísticos… Hemos competido contra el Bayern y no puntuar en Múnich tras el buen partido y no ganar al Inter cuando lo teníamos controlado… Nos sirve para aprender».

Motivación

«Los jugadores del Barça siempre tienen que estar motivados. Yo, como entrenador, lo estoy incluso en los amistosos. Somos unos privilegiados y los futbolistas menos habituales tienen la oportunidad de demostrar al entrenador que tienen sitio en el equipo y que merecen más minutos. Estamos en una situación que no deseábamos, pero somos unos privilegiados y tenemos que disfrutar»

Baja de Lewandowski

«Sólo son pequeñas molestias. Estaba en la lista pero se quejó de la espalda, venía arrastrando esas molestias desde hace tiempo y hemos preferido que descanse para el sábado».

Rotaciones

«Sí, la idea es que jueguen. Tenemos jugadores con mucha carga física, molestias… y los jugadores que tienen menos carga de miutos jugarán. Iñaki [Peña] y Pablo [Torre] sí que jugarán».

Mercado de invierno

«Tenemos tres partidos y luego un mes y medio para planificar el mercado de invierno. Nos sentaremos a estudiar qué podemos fichar y qué podemos reforzar».

Motivos de la eliminación

«No es un problema de actitud. Nos lo estamos dejando todo en el campo. Es una cuestión de saber competir mejor, de madurez futbolística, de afrontar con más fe esta competición… Es un proceso. El año pasado no nos daba futbolísticamente, este año creo que lo hemos perdido nosotros. Soy optimista de cara al futuro. Hemos tenido la desgracia de caer en un grupo muy fuerte y no estar a la altura. Esta es la realidad».

Palo de Lewandowski

«Sí, el saber competir en momentos justos. Tiene razón, pero no tiene nada que ver con la idea de juego. No es un tema de estilo ni de juego. Se refiere a saber competir en momentos de juego. Nos falta esa madurez y ese empaque. Tenemos muchos futbolistas jóvenes. Llevamos 17 partidos juntos, nos ha tocado el peor grupo en años, hemos tenido lesiones, decisiones arbitrales… Que no son excusas, porque la culpa es nuestra. Pero se refiere a eso».

Cómo afrontaría Xavi el Mundial

«Al 200%. Yo quería jugar todos los partidos. Todo lo veía como una oportunidad, de jugar bien, dominar partidos, de jugar bien, de ganar… Pues como los futbolistas que tenemos. Ves a Gavi, a Pedri, a todos y me motiva como entrenador. Nos gusta jugar al fútbol. Muchos jugarían en el parque con los colegas y están aquí jugando la Champions. Pues a disfrutarlo».