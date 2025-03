Xabi Alonso juega al despiste con su futuro: «Estoy centrado en esta temporada»

Xabi Alonso no ha dado pistas sobre su futuro. Había muchas expectativas puestas en esta rueda de prensa, porque pensaban que podría anunciar algo sobre la próxima temporada tras el parón de selecciones, pero el técnico español echó balones fuera y lo dejó todo en el aire. «Estoy centrado en esta temporada, nada más», dijo en la previa del Bayer Leverkusen-Bochum.

«No había nada que decidir. Fue un buen período de descanso, pero no hay nada más. Estamos todos concentrados en la temporada y en los partidos que vienen, y no queremos dejarnos distraer por otras cosas. Vamos partido a partido», comenzó diciendo Xabi en sala de prensa. Su contrato expira en junio de 2026, igual que el de Carlo Ancelotti, y en el Real Madrid están a la espera de ver qué pasa con su futuro.

En el club blanco ven en su ex jugador al sustituto ideal para el italiano cuando este decida poner punto y final a su etapa en el banquillo del Real Madrid. Pero, por el momento, Alonso mantiene el secretismo y no da ni una pista sobre lo que sucederá en el futuro. Si bien es cierto, a diferencia del año pasado, en este curso el entrenador donostiarra tiene contrato en vigor.

«No hay fecha límite. Mis pensamientos son los mismos. Sigo enfocado en esta temporada, estamos en una fase clave. No queremos especular sobre nada más allá del fútbol», prosiguió Xabi Alonso ante las cuestiones sobre su futuro. Al ser preguntado acerca de las razones que lo movieron en la temporada pasada a anunciar prematuramente su continuidad en el equipo de las aspirinas, y los motivos por lo que no hacía ningún anuncio ahora, dijo que «la situación es diferente».

Una situación diferente a 2024

«La situación es diferente, en la temporada pasada había algo que decidir. Ahora no hay nada que decidir», dijo el entrenador donostiarra. En la temporada pasada el nombre de Xabi Alonso había sonado insistentemente para los banquillos del Real Madrid, el Bayern Múnich y el Liverpool cuando era líder de la Bundesliga. Entonces, anunció su continuidad en el Leverkusen por dos temporadas más, hasta el 30 de junio de 2026.

El Leverkusen, vigente campeón alemán, es actualmente segundo en la Bundesliga, seis puntos por debajo del Bayern Múnich. Este sábado reciben al Bochum, antepenúltimo en la tabla, en un partido que se presenta vital para mantener la distancia con el cuadro bávaro, líder indiscutible del campeonato que se enfrenta esta jornada al St. Pauli, decimoquinto.

Lo cierto es que el buen rendimiento de Xabi Alonso al frente del Leverkusen no ha pasado desapercibido entre los grandes de Europa. El técnico vasco cogió al equipo en descenso y lo terminó metiendo en puestos europeos a final de temporada. Al curso siguiente, en la 2023-24, confirmó el milagro llegando a la final de la Europa League y conquistó la primera Bundesliga de la historia del equipo de Renania del Norte-Westfalia.