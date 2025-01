Xabi Alonso: «El árbitro ha tirado hacia otro lado después de la expulsión de Barrios»

Mucho Atlético para también mucho Bayer. Porque sí, el equipo de Xabi Alonso es un señor equipo, pero el de Simeone lo es más. Resistió primero y apuntilló después. Todo con diez jugadores tras la expulsión de Pablo Barrios. Emergió en ese momento el coraje y el corazón de un equipo que fue todo pundonor y que vuela cuando el Metropolitano entra en ebullición. Lo avisó Xabi en la previa. «Hay que saber controlar el empuje del estadio». Y ni por esperado pudo ser evitable.

«Afecta mucho lo anímico. Hasta el empate estábamos estables y conectados. Nos ha hecho daño al estar con uno más. El momento emocional de ambos equipos han cambiado y no hemos sabido darle la vuelta y recuperar la estabilidad. El Atlético ha cogido aire y lo ha llevado al terreno que quería. Luego se suma la expulsión de Hincapié y se produjo la derrota final».

Un partido que cambió de guion cuando Barrios vio la roja. «Después de la expulsión ha habido un momento que el árbitro ha tirado de otro lado. No quiero comentar nada del árbitro. Ha sido un partido muy emocional. No hemos vuelto a recuperar tras el empate y el Atlético ha cogido aire. Lo han sabido llevar a su terreno y se han mantenido en el partido. Luego se ha entrado en un carrusel de descontrol. No lo hemos logrado llevar a nuestro terreno con un jugador más», explica Xabi Alonso.

El Bayer se quemó en la caldera del Metropolitano. «En el descanso hemos hablado de que necesitábamos mente fría. Sabíamos que el Atlético iba a intentar llevar el partido a su terreno. El empate cayó muy pronto como para mantener la mente fría. No fuimos capaces de controlar el juego. Ha sido una lección después de todo. Hemos jugado una gran hora de partido, pero a este nivel hay que jugar plenamente todo el partido», detalla Xabi Alonso.

Continúa en fase de crecimiento el equipo de Xabi Alonso. «No estamos tan lejos de saber interpretar los partidos, pero hoy nos ha costado. Es un proceso. En Champions es la primera vez que jugamos con esta solidez y venir a estos campos requiere un mayor nivel. Ha sido aceptable, pero no suficiente. Seguro que el partido lo recordaremos para crecer», finaliza el técnico vasco.