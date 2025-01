Xabi Alonso quiere fichar a una joya que el Barcelona vendió el pasado verano

Xabi Alonso tiene en el punto de mira a tres centrales como posibles refuerzos del Bayer Leverkusen en el mercado de invierno. Uno de los jugadores que gusta al entrenador del club alemán es Mika Faye, una perla que el pasado verano abandonó el Barcelona para irse traspasado al Stade Reims francés.

El ex canterano culé podría cambiar de aires este mismo mes de enero después de realizar un flojo semestre en la Ligue 1. Según adelanta el periodista Fabrizio Romano, el defensa de 20 años es una de las alternativas que valora Xabi Alonso para reforzar la zaga de un Leverkusen venido a menos tras protagonizar una histórica temporada el curso pasado.

🚨🔴⚫️ EXCL: Bayer Leverkusen made contact for Mika Faye as one of the three candidates for centre back position.

Bayer also have more experienced options in the list but appreciate Faye and it all depends on Rennes position. pic.twitter.com/53GV6ofZqE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2025