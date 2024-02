Xabi Alonso bate otro récord histórico en Alemania

Xabi Alonso no se cansa de ganar en Alemania con el Bayer Leverkusen y batir nuevos récords. Este viernes, el consolidado líder de la Bundesliga venció por 2-1 al Mainz 05 y a falta de lo que haga el Bayern de Munich, la diferencia ya es de 11 puntos. Con esta victoria, el tolosarra hizo historia en el país convirtiéndose en el entrenador con mayor número de partidos sin perder en una temporada.

Y es que el Bayer Leverkusen no sabe lo que es perder todavía en lo que va de temporada. A punto de alcanzar el mes de marzo y con siete meses de competición ya disputados, Xabi Alonso ha dirigido al Bayer Leverkusen esta temporada un total de 33 encuentros. Pues bien, con la victoria de este viernes ante el Mainz 05, el equipo de Renania del Norte todavía no sabe lo que es caer derrotado.

Esta espectacular racha le coloca en Europa como el único equipo en el continente en estar invicto, además de ser indiscutiblemente el líder de la Bundesliga con una diferencia provisional de 11 puntos, a la espera de lo que haga el Bayern de Munich.

Y es precisamente al Bayern de Munich al que le ha arrebatado el récord de partidos consecutivos invicto. Ocurrió en la temporada 2020/2021 cuando con Hansi Flick a los mandos, el conjunto bávaro encadenó 32 victorias consecutivas. Aquel equipo acabó haciendo historia logrando el histórico ‘Sextete’, el primero y único logrado por el gigante alemán en su historia. Ahora, esa marca quedará en el olvido, pues el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso ha sumado su trigesimotercer encuentro sin perder.

Pero este no es el único récord que ha conseguido el entrenador español en esta temporada que ya es histórica. Fue precisamente a principios de temporada cuando Xabi igualó la mayor racha de encuentros sin perder del club, con 29 partidos. Pero esa marca ha ido creciendo este mes hasta sumar los 33 partidos consecutivos.

Xabi Alonso despierta el interés

En los últimos meses, la espectacular temporada de Xabi Alonso ha despertado el interés de los grandes de Europa. Especialmente de los clubes en los que ya jugó como entrenador: el Bayern de Munich y el Liverpool. Además, ambos equipos perderán a sus entrenadores a final de temporada. Tanto Tuchel como Klopp dejarán de entrenar a sus repectivos equipos y es por ello que el español ha sonado para ocupar tanto el banquillo del Allianz como el de Anfield.

Pero él mismo quiso dejar de lado los rumores y centrarse en esta histórica temporada que viene realizando con el Bayer Leverkusen. El entrenador de 42 años dejó claro que no tiene «nada nuevo» que decir sobre su «futuro». «Ahora mismo soy el entrenador del Bayer Leverkusen, eso es seguro. No tengo nada nuevo que decir sobre mi futuro. Se que hay rumores pero no son relevantes. Además, no es el momento de hablar de eso», explicó Xabi Alonso en la rueda de prensa previa al encuentro de Bundesliga contra el Mainz.