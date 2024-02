Xabi Alonso se pronuncia sobre los rumores que le sitúan en el Bayern y Liverpool

Xabi Alonso se ha convertido en el entrenador de moda del momento, tanto que dos gigantes europeos como Bayern y Liverpool se pelean por hacerse con sus servicios para la próxima temporada. Ambos conjuntos buscan nuevo técnico para su banquillo para el curso que viene, tras las marchas de Thomas Tuchel y Jürgen Klopp al término de la misma, y han pensado en el tolosarra como relevo. El entrenador del Bayer Leverkusen se pronunció sobre los rumores y dejó claro que no tiene «nada nuevo» que decir sobre su «futuro».

El ex jugador de Real Madrid, Bayern, Real Sociedad y Liverpool aseguró que a pesar de que «hay rumores» de su posible salida del Leverkusen hacia el Bayern, después de que Tuchel anunciara que no seguiría, «no son relevantes». «Ahora mismo soy el entrenador del Bayer Leverkusen, eso es seguro. No tengo nada nuevo que decir sobre mi futuro. Se que hay rumores pero no son relevantes. Además, no es el momento de hablar de eso», explicó Xabi Alonso en la rueda de prensa previa al encuentro de Bundesliga contra el Mainz este viernes.

El técnico español va encaminado hacia su primera Bundesliga en los banquillos. El Leverkusen llega a esta jornada líder con ocho puntos de ventaja sobre el Bayern, segundo, al que además le tiene ganado el gol average particular tras empatar en Múnich y ganar 3-0 en el BayArena. Tras 22 jornadas disputadas, el conjunto que dirige Xabi Alonso todavía no conoce la derrota (18 victorias y 4 empates) y quiere seguir haciendo historia y mejorando esos números.

Su buen rendimiento al frente de un equipo al que cogió en octubre de 2022 cuando estaba en la zona baja de la tabla tras sumar cinco puntos en ocho jornadas. El técnico vasco logró darle la vuelta a la situación y meter al cuadro germano en los puestos europeos. Este año se ha convertido en el rival a batir en la Bundesliga y eso ha despertado el interés del Bayern, y también del Liverpool tras la marcha de Klopp.

El Liverpool también quiere a Xabi Alonso

El nombre de Xabi Alonso también ha sonado para relevar a Jürgen Klopp al frente del banquillo del Liverpool, otro de los equipos en los que vivió grandes momentos como jugador. El alemán anunció recientemente que no continuaría dirigiendo a los reds y su nombre aparece de los primeros en la lista de candidatos. El que fuera campeón del mundo y de Europa con España ya avisó al inicio de la rueda de prensa que los periodistas tendrían preguntas sobre su «futuro», pero que «no» tenía «mucho que decir».

«Ahora mismo soy el entrenador del Leverskusen, eso es seguro», replicó el entrenador tolosarra al ser preguntado sobre si el año que viene seguirá en el ‘conjunto de la aspirina’ con el que tiene contrato hasta 2026. El conjunto germano no está dispuesto a dejar marchar a su entrenador y todo el que lo quiera tendrá que pasar por caja, ya que los germanos no negocian por el español. Su cláusula de rescisión, según Sport1, oscila entre 15 y 20 millones de euros.