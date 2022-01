Wanda Nara sigue sin dejar a nadie indiferente. Toda ves que el Wandagate parece finalizado tras perdonar a Icardi su infidelidad con la China Suárez, la influencer argentina vuelve a centrarse en sus proyectos. Uno de los que más tiempo le ocupa ahora es su línea de ropa de baño, Wanda Swim, que ahora está promocionando en sus redes sociales con posados de infarto.

En uno de los últimos la mujer de Icardi ha ido más allá y ha enseñado dos tatuajes muy íntimos que tiene en las ingles, uno de un corazón y otro de un pájaro. Wanda Nara ha revolucionado a sus millones de seguidores con esta fotografía tomada en París que acumula casi 333.000 likes en su perfil de Instagram.

Una Wanda Nara que no esconde que ha comido de todo en las Navidades y que ahora va a volver a cuidarse para no perder la línea: «¿Quién volvió a entrenar? Después de haberme comido todo, qué feliz me hace ser feliz». La argentina tiene un gimnasio privado en su casa de París, por lo que le es relativamente cómodo mantenerse en forma. Además, después puede bañarse también en su espectacular piscina interior…

La modelo y empresaria es feliz de nuevo con Icardi y sus hijos en la capital francesa pese a todo lo sucedido, sobre lo que recientemente habló en una entrevista: «Si pude recomponer mi relación fue porque Mauro fue muy sincero y del otro lado me contaron la misma historia. Conociéndolo, hay cosas que no me puede ni mentir. Creo que él fue (al encuentro) y se equivocó. Podría haber pasado de todo pero no pasó nada. Él me contó cosas muy difíciles, la mayoría de las cosas me las enteré por él, me dio detalles de lo que había sucedido».