Vinicius: “El Barcelona quería pagar más, pero elegí al mejor”

Vincius hizo un repaso a sus primeros meses en el Real Madrid en una entrevista concedida a 'El Larguero'

Vinicius hizo un repaso a sus primeros meses como jugador del Real Madrid en una entrevista concedida al programa El Larguero de la Cadena SER. El jugador brasileño habrá sobre la temporada madridista, el regreso de Zidane al banquillo y su excelente futuro como futbolista.

Su lesión

“Estoy mejorando poco a poco. Estamos trabajando bien para volver cuanto antes. Fue una acción muy rara. Lloré de dolor, por cómo estaba el partido, por la selección… Un poco por todo. Espero jugar antes de que acabe la temporada. Me harán una resonancia para ver cómo va todo e intentar volver lo antes posible”.

Su crecimiento

“Va todo muy deprisa. Hasta Casemiro y Marcelo me dicen que va todo muy rápido, que me lo tome con calma. Nadie pensaba que iba a jugar tanto nada más salir de Brasil”.

Su estilo

“Soy un chico que tiene muchas ganas de ganar con el Madrid y disfrutar con los mejores jugadores del mundo. Es un honor para mí y para toda mi familia estar aquí. Sólo quiero jugar al fútbol”.

El Real Madrid

“Empecé con cuatro años a jugar al fútbol. Siempre he sido extremo. Tras jugar con Brasil en el Sudamericano sub 17 ya empecé a ver la posibilidad de saltar a Europa. Mi padre no me decía nada, sólo que lo que salía en la prensa era todo mentira. Sólo me contó algo cuando llegó el interés de Barça y Madrid para elegir uno. Primero se interesó el Barça y luego el Madrid. Entonces empezamos a visitar las instalaciones de ambos equipos y a conocer sus proyectos. Elegí al mejor. El Barça quería pagar más, pero nosotros queríamos el mejor proyecto. Marcelo y Casemiro hablaron conmigo y me ayudaron para elegir al Madrid”.

Messi

“Siempre pensé en lo que sería mejor para mí y todos queríamos jugar y vivir el Madrid. Así fue desde el principio. Toda mi familia es del Madrid, aunque mi padre es de Vinícius Fútbol Club. ”

Lopetegui

“Acababa de llegar. Julen es un grandísimo entrenador, pero no consiguió hacer las cosas bien. Siempre que hablaba conmigo me daba los mejores consejos para progresar. Solari me recibió muy bien también en el Castilla”.

Castilla

“Estaba tranquilo, sabía que iba a pasar por eso, que jugaría en el Castilla. Agradezco a los jugadores del filial que me ayudaron en la adaptación. La personalidad y creer en mí me ayudó. Sabía que iba a ayudar mucho al Castilla y a ellos mí también”.

Estado anímico

“Estamos tranquilos, con ganas de acabar bien la temporada. Ahora estamos compitiendo contra nosotros mismos para volver la temporada que viene más fuertes y luchar por todo”.

Ídolo

“La afición me trata muy bien, me aplaude y me siento feliz con todo lo que me está pasando. La gente por la calle me dice que soy muy bueno y que voy a estar mucho tiempo en el Madrid”.

Selección brasileña

“Tite me dijo que estaba haciendo muy bien las cosas y que me recuperase tranquilo para la preparación de la Copa América”.

Neymar

“Quiero jugar y juego al lado de los mejores y eso me deja más tranquilo. ¿El mejor del mundo? Yo. No sé, ahora es Neymar el que más me gusta del mundo. Iba a jugar con él en la selección pero los dos estamos lesionados. En el Madrid no sé si jugaremos juntos, pero en la selección espero que lo hagamos pronto pronto. De pequeño me fijaba en Ronaldinho y luego en Neymar”.

Cristiano Ronaldo o Messi

“No sé quién es el mejor, pero Cristiano es una leyenda del Madrid. Lo ganó todo y los aficionados lo quieren mucho. Pero ninguno de ellos está ahora en el Madrid y aquí nosotros jugamos con los mejores también”.

Faceta goleadora

“Me he sentido un poco ansioso de cara a puerta porque el gol no salía, pero estoy trabajando mucho para corregirlo y me han ayudado mucho para hacer bien las cosas y pensar que sólo tengo 18 años. Con el tiempo iré mejorando en todo”.