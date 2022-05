Villarreal y Liverpool disputan hoy martes 3 de mayo la vuelta de las semifinales de la Champions League en el Estadio de la Cerámica. Tras el 2-0 de la ida a favor de los reds, los españoles buscan la remontada junto al calor de su público. Sigue en directo minuto a minuto el partido entre Villarreal y Liverpool online.

Villarreal – Liverpool, en directo

Se despejan todas las incógnitas que había en torno a si jugaría o no Gerard Moreno. El delantero llega a tiempo para la vuelta y estará al frente de ataque. No está Danjuma, sí Dia acompañándole en ataque.

Jurgen Klopp sale con este once inicial para enfrentarse al Villarreal: Alisson; Alexander-Arnoldn, Konaté, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Keita, Thiago; Jota, Salah y Mané.

⭐ TEAM NEWS ⭐

The Reds to face @VillarrealCF tonight in the #UCL semi-final second leg! #VILLIV

— Liverpool FC (@LFC) May 3, 2022