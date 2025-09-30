Este vídeo es sin duda uno de los más virales del momento en las redes sociales y acumula varios millones de reproducciones en X, antes Twitter. En las imágenes se puede ver un combate entre un influencer, vestido de negro, y un boxeador amateur que va con ropa roja. El primero se pasa de la raya e incluso vacila a su rival, que espera su momento y lo noquea de una manera tremenda.
El influencer cayó sobre la lona y acabó incluso convulsionando mientras el boxeador amateur se burlaba de él. Rápidamente, los servicios médicos atendieron al joven, que pese a la gravedad del KO pudo recuperarse bien y no tuvo lesiones importantes a raíz del golpe recibido.