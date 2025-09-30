Este vídeo es sin duda uno de los más virales del momento en las redes sociales Ya acumula varios millones de reproducciones en X, antes Twitter se Un combate entre un influencer, vestido de negro, y un boxeador amateur que va con ropa roja

Este vídeo es sin duda uno de los más virales del momento en las redes sociales y acumula varios millones de reproducciones en X, antes Twitter. En las imágenes se puede ver un combate entre un influencer, vestido de negro, y un boxeador amateur que va con ropa roja. El primero se pasa de la raya e incluso vacila a su rival, que espera su momento y lo noquea de una manera tremenda.

El influencer cayó sobre la lona y acabó incluso convulsionando mientras el boxeador amateur se burlaba de él. Rápidamente, los servicios médicos atendieron al joven, que pese a la gravedad del KO pudo recuperarse bien y no tuvo lesiones importantes a raíz del golpe recibido.