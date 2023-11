España ganó 3-1 a Georgia en el estadio José Zorrilla de Valladolid. Le Normand, Ferran y un tanto en propia puerta dio el triunfo a los de Luis de la Fuente. La selección española llegará como cabeza de serie al sorteo de la Eurocopa y con pesar por la grave lesión que sufrió Gavi, que podría tener el ligamento de la rodilla derecha roto.

Gavi dijo basta en el 27

Gavi volvió a ser titular con España en el duelo que la selección española jugó ante Georgia. El jugador del Barcelona ha disputado los 27 partidos que ha podido jugar con la selección española. Ha participado en todos los duelos en los que ha estado convocado, pero en Valladolid su prodigioso físico dijo basta.

Gavi sufrió una lesión a los 25 minutos. El jugador del Barcelona sufrió una falta de Lochoshvili e, inmediatamente, se fue al suelo con claras muestras de dolor en la rodilla derecha. Tras examinado por los servicios médicos de la selección española, finalmente, tuvo que irse del terreno de juego, dejando su sitio a Sancet.

Después de pasar por el vestuario y someterse a las primeras exploraciones, las sensaciones fueron pésimas. La Federación, a falta de pruebas, aseguró que la lesión es «importante». Donde pone «importante» se podría poner rotura del ligamento cruzado a falta de pruebas médicas. Esta dolencia le podría dejar sin jugar la Eurocopa.

En la previa del partido, Luis de la Fuente destacaba la energía de Gavi. «Es hiperactivo, no quiere parar nunca. Sólo hay que verle entrenar. Quiere jugar siempre. Los buenos jugadores no descansan. Cuando terminan las ligas, juegan la Eurocopa, Mundiales, Juegos… Los buenos futbolistas son especiales, por eso, ese ritmo sólo lo pueden aguantar los que son muy buenos. Hay que dosificar esos esfuerzos, pero Gavi es un superdotado físicamente», dijo el técnico.

El gesto de Ferran

Ferran Torres tuvo un cariñoso gesto con Gavi tras marcar el segundo gol de España. Gayá centró y el jugador del Barcelona remató para hacer el 1-2. En el momento de la celebración, cogió una camiseta de su compañero para dedicarle el tanto. Todos pensaban en el mismo.

Lamine Yamal, español para siempre

Se acabó el debate. Lamine Yamal saltó al césped del estadio José Zorrilla a los 65 minutos de la segunda mitad para poner punto final a un debate que no existía, pero que era mejor cerra cuanto antes. El delantero del Barcelona cumplió su cuarto partido como internacional español y ya no podrá ser citado por ninguna otra federación. Es decir, ya no le podrá convocar jamás Marruecos.

Durante su partido, Lamine Yamal fue importante. Aportó calidad al juego de España y un centro suyo acabó en gol después de que un defensa del combinado georgiano lo desviase para hacer el 1-3 de la selección española en Valladolid.

Lo que Le Normand te da, Le Normand…

Robin Le Normand es el central titular de España. Su rendimiento con la selección española es indiscutible. El defensa de la Real Sociedad siempre rinde a un gran nivel, pero ante Georgia dio la cara, primero, y la cruz, minutos después.

El internacional español fue el encargado de abrir el marcador ante Georgia. Remató de cabeza un gran centro de Ferran a los tres minutos. Pero después, en el 9′, no estuve acertado para cortar un balón que terminó llegando a Kvaratskhelia, que no dudó en batir a Unai Simón para poner el empate en el luminoso.