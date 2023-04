La cúpula del Barcelona ha comparecido para explicar la financiación que recibirán para la remodelación del Camp Nou y del resto del Espai Barça en una extensa rueda de prensa. En ella ha hablado, además del presidente Laporta, Eduard Romeu, el vicepresidente económico del club, al que, como podía ser de otra forma, se le ha preguntado por Leo Messi y su posible regreso. El directivo ha hablado acerca de los cálculos que han hecho en estos últimos para ver si podrán fichar al argentino en verano y, la verdad, es que no ha sido muy halagüeño con sus pronósticos.

«Los números que hemos hecho están muy por encima de cualquier persona, no contemplan nada a nivel de ningún jugador», ha señalado Romeu. Además, ha añadido que el proceder del club en estos casos es intentar «complacer» al cuerpo técnico. «Si es necesario y si podemos hacer un esfuerzo…», ha destacado el vicepresidente económico del conjunto culé.

Cabe recordar que el futuro de Messi vuelve a girar sobre la órbita barcelonista. El argentino no ha renovado aún su contrato con el PSG, que expira este verano. Por parte del club, la intención de no ampliar el vínculo parece clara, lo que le ha acercado en los últimos tiempos de nuevo al Barça. En este aspecto, Romeu no se ha cerrado a «valorar cualquier situación».

El regreso de Messi al Barcelona empieza a verse como algo cada vez más probable, más aún después de su última visita a la ciudad, en la que se reunió con Busquets y Jordi Alba. Sin embargo, el delantero cuenta con una importante oferta de Arabia Saudí y que se estaría pensando. En la misma liga en la que juega Cristiano Ronaldo, le ofrecerían 400 millones por temporada, lo que le podría alejar definitivamente del conjunto culé.