El viaje de Messi a Arabia Saudí provoca un incendio en el PSG

El viaje de Messi a Arabia Saudí no ha sentado nada bien al PSG. El delantero argentino viajó el pasado lunes por motivos publicitarios al país que está preparando el mayor contrato de la historia para el jugador y el club parisino no ha encajado de buenas maneras que el futbolista no participara en la sesión de entrenamiento tras la derrota sufrida ante el Lorient.

Mientras, tanto PSG como Messi dirimen una renovación en junio que no se antoja fácil, los ánimos con el jugador argentino están caldeados en París. A los pitos de la afición de las últimas semanas ahora hay que sumar un viaje a Arabia Saudí que hizo al jugador ausentarse del último entrenamiento programado por Galtier para el pasado lunes.

El entrenador francés tenía previsto dar dos días de descanso a sus jugadores pero la derrota del domingo ante el Lorient (1-3 en el Parque de los Príncipes) hizo cambiar los planes por lo que citó a sus jugadores en la ciudad deportiva del conjunto parisino. A esta sesión no pudo acudir un Leo Messi que ya tenía cerrado un viaje a Arabia Saudí para cumplir con una serie de motivos publicitarios.

Según informa L’Equipe, esta ausencia de Messi no ha sentando nada bien a un PSG que sigue buscando. fórmulas en su delicada masa salarial para poder hacer una oferta que seduzca a un futbolista que también ha sido tentado de Arabia Saudí. Como ya hicieron con Cristiano, en Arabia preparan el mayor contrato de la historia para el ex del Barcelona.

Ya tiene una oferta del Barcelona

Eduardo Inda informó en su visita semanal a El Chiringuito de Jugones que Leo Messi ya tiene una oferta del Barcelona encima de la mesa. El club culé habría ofrecido un contrato de dos años más uno opcional al futbolista que llegaría gratis al Camp Nou después de su trágica marcha de hace dos temporadas. El director de OKDIARIO también informó que la entidad catalana ha ofrecido al jugador un salario de diez millones netos por temporada.

«Me cuentan, una persona cercana a Leo Messi, que ha hablado con Laporta. Laporta lo primero que ha hecho es pedirle perdón. Están hablando, vamos a ver si financieramente es posible. Creo que Messi ha aceptado la disculpa, es un buen tipo. Laporta le habría planteado la posibilidad de fichar 3 años por el Barça, dos fijos y uno opcional y me hablan de 10 millones netos por temporada», confirmó.