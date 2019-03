La VI edición de la Cena Pirata, todo un éxito en la lucha contra el cáncer

El Hotel Wellington de Madrid fue el escenario de celebración de la VI Edición de la Cena Pirata, organizada por el futbolista del Espanyol, Esteban Granero, y que este año volvió a ser todo un éxito de recaudación y asistencia en favor de la lucha contra el cáncer.

La VI edición del evento organizado por el futbolista del Espanyol tenía como fin recaudar fondos para la Fundación CRIS contra el cáncer, una organización independiente, sin ánimo de lucro y dedicada por completo al fomento y desarrollo de la investigación para eliminar el grave problema de salud que representa esta enfermedad. Granero trata de que la Cena Pirata ayude cada año a una fundación y en este año, su éxito servirá para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer.

Entre los asistentes destacó la presencia del presidente del Real Madrid, un Florentino Pérez que no faltó a su cita con la Cena Pirata a pesar de la reciente presentación de Zinedine Zidane como entrenador del equipo blanco. El mandatario merengue agradeció la iniciativa que lleva a cabo Granero con la colaboración, entre otros, de Best of You, y habló del flamante regreso de Zizou al club blanco. “Es un hombre que produce entusiasmo, no sólo en España, sino en el mundo entero, he visto las noticias de fuera e igual. Pero ahora a acabar bien la temporada y preparar la que viene”.

Álvaro Arbeloa y Roberto Carlos, entre otros, también estuvieron presentes y no faltaron a su cita con este evento benéfico que quiere aportar su grano de arena a la lucha contra el cáncer cada año con gran éxito y Esteban Granero como inmejorable anfitrión.