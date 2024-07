Verstappen se desata tras su choque con Hamilton: «Que se vayan todos a la mierda»

Max Verstappen, literalmente, mandó «a la mierda a todos» los que criticaron su frustración por acabar en quinta posición tras su toque con Lewis Hamilton. El piloto holandés está viendo como ya no tiene el mejor coche de la parrilla y su semblante ha comenzado a cambiar conforme avanzan las semanas. No obstante, sigue siendo líder del campeonato mundial por detrás de Norris.

«¿Qué le dice a los críticos por su reacción de frustración?», le preguntaba un periodista. «Que se vayan todos a la mierda», respondió el piloto de Red Bull. «Es duro, no teníamos el ritmo para luchar con McLaren pero podíamos haber sido terceros. Las estrategias largas me pusieron con el pie cambiado, siempre tenía que luchar y adelantar a gente y no funcionó, porque hace mucho calor y en cuanto alcanzas a alguien, los neumáticos se calientan y toda la ventaja de neumático que tenías desaparece», añadió.

Sobre la estrategia de los ingenieros: «Ya nos hemos hablado así antes, no estoy de acuerdo en que fuera peor. Estaba molesto con lo de hoy, quizás el equipo no se da cuenta en ese momento de lo que ha hecho mal o no veían que eran tan severo, pero en el coche tienes otras sensaciones. Ya dije el sábado que hay gente que no es consciente de que necesitamos más prestaciones en el coche».

«Tenía mucho rebufo. En Austria la gente dijo que me movía en la frenada, bla bla bla… aquí yo posicioné mi coche en la frenada en el movimiento inicial y fui recto. Pero veo que el (otro) coche va hacia mí desde fuera. Tuve que parar rápido mi coche, y por eso bloqueé», comentó Verstappen sobre el choque con Lewis Hamilton. El inglés quiso quitarle hierro al asunto y lo consideró un incidente de carrera: «Le dejé pasar por el interior cuando bloqueaba mientras yo hacía la curva. Pareció un incidente de carrera. Es fácil cometer errores como ese, no pasa nada».