La verdad sobre la posible vuelta de Messi al Barça

Mucho se ha estado hablando del plan de viabilidad que el Barça de Laporta estaba preparando para que la Liga de Tebas aprobase la inscripción de Messi. Ese ha sido el titular que ha circulado por muchos medios que todavía no han entendido cómo funciona la normativa o bien están dispuestos a hacerle el caldo gordo al relato de Laporta. Para nada es casual que se use a Messi para hacer valer un plan de viabilidad que no deja de ser algo a lo que están obligados todos los clubes antes del 30 de abril de cada año. Porque es así, todos los clubes deben pasarle a La Liga su previsión de ingresos y gastos para la temporada que viene. No sólo ocurre con el Barcelona.

Una vez recibe la Liga estas previsiones, le corresponde al órgano correspondiente validar los números. Lógicamente hay ingresos y gastos que se dan por seguros y otros se ponen en tela de juicio o es preciso esperar a que se certifiquen. Sabemos del optimismo de algunos clubes con sus previsiones. Una vez todo es revisado, se le otorga un límite salarial a cada club. Dicho límite sale del cálculo que podría realizarse en un simple excel y del que son conscientes todos los clubes. Ese límite sube o baja en función de que lo hagan los ingresos o gastos no garantizados, como es lógico.

Por tanto, lo primero que habría que desmentir es que Tebas pueda dar el OK al fichaje de Messi en función de un plan de viabilidad que por definición tendrá que acreditarse con hechos. Está muy bien que el Barcelona prevea una rebaja salarial, pero la misma sólo tendrá efectos en su límite salarial cuando se produzca. Lo mismo ocurriría con las hipotéticas ventas que planea Laporta y que tradicionalmente se le han complicado otros años.

Lo más probable es que el Barcelona vuelva a estar excedido en su límite salarial y por tanto vea limitada su capacidad de inscripción de nuevos jugadores o de futbolistas renovados, al 40% de los ahorros que logre acreditar a partir del 1 de julio. Sólo igualando ingresos y gastos (se habla de un recorte en el gasto de más de 200 millones) podrían inscribir por lo mismo que ahorre. Antes de la inscripción de Messi, parece claro que deberán producirse las de Gavi, Araujo, Marcos Alonso, Sergi Roberto, Busquets e Íñigo Martínez.

Obviamente Laporta sabe perfectamente que esto funciona así, que la Liga no puede dar por hecho que el Barcelona generará tantos ahorros o plusvalías hasta que se certifiquen. Entonces, ¿por qué se airea lo del plan de viabilidad para la vuelta de Messi? La respuesta parece sencilla. En caso de no triunfar en su intento, Laporta podrá vender que lo intentó todo y que fue el no de Tebas el que le impidió el retorno de Leo. Sin embargo, las normas parecen claras y sólo un gran esfuerzo compartido de Messi y el Barcelona puede ocasionar el reencuentro.