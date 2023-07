Van der Sar se encuentra en la UCI tras sufrir una hemorragia cerebral

Edwin van der Sar se encuentra ingresado en la UCI de un hospital de Croacia tras sufrir una hemorragia cerebral. El que fuera portero del Ajax y del Manchester United se encontraba de vacaciones, cuando tuvo que ser trasladado en helicóptero a un hospital este viernes, donde se encuentra estable. El club holandés, al que ha estado ligado hasta el pasado mes de mayo, ha informado de su situación en un comunicado publicado en las redes sociales.

«Edwin van der Sar ha tenido una hemorragia alrededor de su cerebro. Actualmente, está en el hospital en la unidad de cuidados intensivos y se encuentra en condición estable. Una vez que haya información más concreta, seguirá una actualización. Todos en el Ajax le deseamos a Edwin una pronta recuperación. Estamos pensando en ti», señala el comunicado emitido por el conjunto de Ámsterdam.

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.

Once there is more concrete information, an update will follow.

Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We’re thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9

— AFC Ajax (@AFCAjax) July 7, 2023