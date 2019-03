¡El Valencia Club de Fútbol tuvo un acuerdo para fichar a Pelé!

El Santos se negó a vender a Pelé tras su gran Mundial en 1958. Pelé nunca jugó en Europa y podría haberlo hecho de la mano del Valencia.

Luis Casanova, hijo del que fuera presidente del conjunto che desde 1936 hasta 1959, ha ofrecido una entrevista con motivo del centenario del conjunto che. En ella ha desvelado que el Valencia tuvo un acuerdo para fichar a Pelé.

Luis Casanova hijo ha querido destacar la figura de Eduardo Cubells como secretario técnico del club que presidió su padre durante casi una quinta parte de su historia, refiriéndose a él como uno de los mejores fichajes que realizó. Aunque fue Pasiego el que reclutó a Kempes para el Valencia, Cubells estuvo a un paso de llevar a Pelé a la capital del Turia.

El Santos se negó a vender a Pelé al Valencia tras su gran Mundial

“A Cubells le gustaba el fútbol brasileño y cuando se permitió fichar extranjeros, a Brasil que se fue más de un mes. Un día llamó a mi padre y le dijo: “Hay un chico de 17 años que va a ser un fenómeno, se llama Pelé“. “Fíchalo“, le dijo. Cubells llegó a un acuerdo con el Santos, que se firmaría cuando Pelé regresara del Mundial de 1958. Pero Pelé hizo una maravilla de Mundial y el Santos dijo que ya no lo vendía“, ha desvelado Luis Casanova, de 83 años, en el diario As.

Pelé llegó al Mundial de 1958 en detrimento de Luizinho, ante la fuerte oposición de los aficionados del Corinthians, que no vieron con buenos ojos que su estrella no fuera con la canarinha. Lo hizo lesionado, estuvo a punto de no ir convocado y se perdió los dos primeros partidos ante Austria e Inglaterra. Pelé terminaría el Mundial con seis goles que fueron clave para que Brasil se convirtiera por primera vez en campeona del mundo.

Pelé está considerado el mejor futbolista del siglo XX

Con 17 años, Pelé ponía el mundo a sus pies. El Santos, con el que solo había jugado dos temporadas, le retuvo y le mantuvo en sus filas dieciséis temporadas más. El delantero abandonó Brasil con 33 años para jugar tres años más en el New York Cosmos de Estados Unidos.

Pese a no haber jugado en Europa, Pelé fue elegido en 1999 por el Comité Olímpico Internacional como el ‘mejor deportista del siglo XX’, título que también le concedieron más tarde la FIFA y la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol.

Pelé se ha proclamado tres veces campeón del Mundo con Brasil, siendo el máximo goleador de la historia de la selección con 77 goles en 92 partidos. Ronaldo Nazario, segundo en la clasificación, marcó 62 goles en 99 partidos.