El vacile entre Djokovic y Kyrgios antes de la final de Wimbledon

La final de este domingo en Wimbledon, atípica cuanto menos, ha empezado antes de tiempo, pero de forma amistosa. Si Djokovic y Kyrgios se caracterizan por algo es por el espectáculo que brindan tanto dentro como fuera de la pista. En la tarde del sábado se dio una situación algo peculiar justo antes de esta inesperada final.

Ambos jugadores intercambiaron palabras a través de las redes sociales a raíz de un mensaje publicado por el periodista Sasa Ozmo, donde relataba una supuesta conversación entre ambos jugadores durante el entrenamiento en la mañana del sábado. En esta conversación, Djokovic se dirigió al australiano diciéndole que le había costado cinco años tener buenas palabras sobre el serbio, a lo que Kyrgios le respondía que le había defendido cuando había sido necesario.

#Djokovic and #Kyrgios at Aorangi.

Novak: It took you five years to say something nice about me, haha.

Nick: But I defended you when it mattered!

Novak: You did, I appreciate that. #Wimbledon pic.twitter.com/om8XQn1A4B

— Saša Ozmo (@ozmo_sasa) July 9, 2022