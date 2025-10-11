Valentin Vacherot y Arthur Rinderknech firmarán una de las finales más insólitas de la historia. El monegasco y el francés son primos y compañeros de piso, y este domingo se enfrentarán en la final del Masters 1.000 de Shanghái. Uno viene de eliminar a Novak Djokovic y el otro a Daniil Medvedev en semifinales. «Te sigo, Val», le decía el galo después de ganar en cuartos de final. Y le ha seguido hasta la final. El domingo lucharán por el primer gran título de su carrera.

Con su victoria ante Novak Djokovic se convirtió en la raqueta con peor ranking que alcanza la final de un Masters 1.000. Hasta la fecha únicamente había habido un tenista con peor ranking que Vacherot que llegara a las semifinales, Chris Woodruff en Indian Wells 1999. Pero el estadounidense se quedó a las puertas y no entró en la final. Por eso, a sus 26 años, el monegasco se convierte en el tenista con peor ranking en llegar a la lucha por el título.

En China aterrizó para disputar la clasificación del torneo y está a un partido de ganar su primer título como profesional. Por el camino ha dejado a Djokovic, Rune, Bublik, Machac y Griekspoor. «Llegué aquí como alternate (suplente de la previa), ni siquiera estaba seguro de poder jugar la qualy. No sé qué decir, es increíble. Fue complicado no pensar en el punto de partido que si ganaba me metía en el top-100. Traté de no mirar al ranking en todo el torneo, pero leía en algunos medios que podía entrar», recalcó en la entrevista posterior a su victoria ante Rune.

A su 26 años, Vacherot ha conseguido romper la barrera del top 100, se irá de Shanghái entre los 100 mejores del mundo. Ahora tiene ante sí un reto muy especial, ganar un título enfrentándose a su primo en la final, Arthur Rinderknech. El francés ha dejado por el camino a Medvedev, Auger-Aliassime, Lehecka, Zverev y Michelsen. Ambos soñaban con este momento desde niños y ahora se ha hecho realidad. Tras la victoria del galo, su primo y próximo rival, saltó a la pista y se fundieron en un emotivo abrazo.

Compañeros de equipo en Texas

«Desde que éramos niños pasamos juntos las vacaciones. Es una historia increíble, la verdad es que me alegro muchísimo por él porque es un gran chico. Ambos merecemos lo que nos está pasando aquí porque hemos trabajado muchísimo durante toda nuestra vida. Mi primo y yo nos merecemos esto. Aquí, estamos cenando juntos todas las noches y el día que juega uno, calienta con el otro», aseguró Rinderknech.

Además, según la web de la ATP, Vacherot y Rinderknech fueron compañeros de equipo en la Universidad de Texas A&M entre 2016 y 2017, y la primera parte de 2018. Siete años después, los primos se enfrentarán este domingo en una final inédita por el título del Masters 1.000 de Shanghái.