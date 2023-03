Unos desconocidos asaltan la vivienda de la juez del 'caso Negreira'

Unos desconocidos asaltaron el pasado fin de semana el domicilio de la juez del llamado caso Negreira apenas un día después de que la Fiscalía de Barcelona le presentara su denuncia contra el Fútbol Club Barcelona por los pagos millonarios al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira.

El domingo, la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 1, Silvia López Mejías puso la denuncia correspondiente ante los Mossos d’Esquadra por el robo en su casa de joyas, dinero en metálico y otros objetos.

La juez mantiene abiertas diligencias por los delitos de corrupción continuada entre particulares en el ámbito deportivo, delito continuado de administración desleal y delito continuado de falsedad en documento mercantil. Se da la circunstancia de que tras admitir la denuncia de la Fiscalía y de un particular contra el ex presidente de los árbitros, la juez acababa de reunificar ambas denuncias en un mismo procedimiento contra Negreira, dos ex presidentes del FC Barcelona, varios miembros del club deportivo y el propio FC Barcelona. De hecho, la última decisión de la magistrada ha sido acordar que la Guardia Civil se haga cargo del caso Negreira y de investigar los motivos de los pagos del club a las empresas y personas implicadas.

Se trata de la misma juez, de 58 años, que instruyó la causa contra Laura Borrás cuando era presidenta del Parlamento de Cataluña y fue nombrada juez de refuerzo durante la instrucción del caso Voloh que investiga a un grupo de independentistas catalanes por su participación en el frustrado referendum independentista del 1-O.

La magistrada sufrió en noviembre de 2019 una sanción de 150 euros del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por «desconsideración» hacia los Mossos d’Esquadra al pedirles que se hablasen en castellano durante un control de alcoholemia. La policía autonómica detuvo el vehículo de la magistrada a la salida de los túneles de Vallvidrera. Según los hechos que la Sala de Gobierno del TSJC daba por ciertos, «en la práctica de la segunda prueba, habiendo dado positiva la primera, se produjo una situación de tensión entre los Mossos d’Esquadra y la magistrada, manifestando ésta su condición de tal, manifestando a los mismos que les pondría trabas si entraba algo de ellos en su Juzgado e instándoles a identificarse».

La juez arrancó su carrera en el Juzgado de Instrucción número 1 de Parla, antes de ser destinada al Juzgado de Instrucción número 6 de Badalona. Posteriormente, fue titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, donde instruyó el caso ITV que acabó con la imputación de Oriol Puyol, hijo del ex presidente catalán. En la actualidad es titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona.