La última maniobra cutre de Tebas para asustar a los usuarios de fútbol pirata

Javier Tebas está desesperado y se nota. Su lucha contra la piratería no avanza y ha optado por tomarse la justicia por su mano y matar moscas a cañonazos. En los últimos días, varias personas están recibiendo en sus domicilios cartas procedentes de LaLiga en las que se les pide 450,16 euros como indemnización por «daños y perjuicios» al consumir fútbol pirata y ser usuarios de IPTV. Una reclamación que no tiene ninguna base legal y que Tebas usa para asustar. La carta explica que al abonar dicha cantidad, se está pagando una conciliación que evitaría que la Liga llevara a esa persona a juicio.

Lo que llama poderosamente la atención, es que esta noticia ha sido difundida por medios especializados en tecnología y no por las cabeceras deportivas habituales. Algo que puede tratarse de la última maniobra de Tebas para infundir el miedo en el consumidor final del fútbol pirata, puesto que el Juzgado de lo Mercantil nº8 de Barcelona salió al paso de la campaña de la patronal desmintiendo las palabras del presidente de la competición.

Explicaron que la Liga «presentó una petición de diligencia preliminar al juzgado para la persecución de un tipo concreto de piratería» y que este sería «el cardsharing». «Estos actos, que son la base para acordar la diligencia preliminar solicitada, sólo pueden ser realizados por los cardsharers que redifunden la señal y se lucran con ello, y no por los meros usuarios finales», especificaron.

Sin embargo, según han ido difundiendo estos medios conocidos tecnológicos, la Liga estaría mandando cartas a diversos consumidores de fútbol pirata para que abonen de forma voluntaria una cantidad de 450 euros en concepto de «daños y perjuicios». Estas cabeceras tienen algo en común, puesto que pertenecen al grupo Webedia, que a su vez es socio de la Liga desde hace años.

Webedia, que se dedica a crear contenidos de entretenimiento, es uno de los clientes de la Liga. Desde 2021 presta sus servicios para que sus streamers pongan voz a la narración de los partidos del campeonato. En una de las múltiples opciones de audio que tienen los encuentros de Liga, aparece el de LaLigaCasters, que cuenta con la participación directa de este grupo. Según detallan en su web, este servicio permitía además escuchar los partidos con streamers «en el canal de Twitch de LaLiga, y los respectivos canales de RR.SS de los protagonistas de LaLigaCasters».

Tebas sigue su persecución al fútbol pirata

La polémica sobre identificar y multar al usuario final del fútbol pirata surge de un auto del Juzgado de lo Mercantil nº8 de Barcelona del pasado mes de febrero. Es un auto, no una sentencia en firme, y en él se abrió la puerta a que la Liga pudiera solicitar a las operadoras la IP de los usuarios que estén consumiendo de manera ilícita contenido cuya propiedad fuera de la Liga. En un principio, la idea era acotar a los piratas que refundieran la señal de los partidos pero en la práctica el texto también permite que se identifique a los usuarios últimos que recogen la señal.

Llama poderosamente la atención que en la carta no se especifica cómo se han cuantificado los 450 euros que se piden por «daños y perjuicios» ni la manera en la que está consiguiendo los datos de los usuarios. En la misiva, se solicita el dinero como conciliación para evitar ir a juicio y se insta al receptor que admita que «se propició un acceso ilícito a los contenidos audiovisuales de LaLiga» y que «cese de inmediato y se comprometa a restringir el acceso desde su red a las IP dominios y webs que permiten el acceso ilícito» a estos contenidos.

Javier Tebas, desesperado

Una vez reciba la carta, el usuario puede pagar o no. Si paga, puede presentarse en el juzgado para que quede constancia de la buena fe tras abonar la indemnización o no presentarse y que LaLiga demande, algo que solo tendrá efectos en las costas del juicio si el usuario acaba condenado. Pero lo que muchos se preguntan es cómo ha logrado LaLiga llegar hasta los datos identitarios de las personas con decodificador IPTV.

El presidente de la Liga, Javier Tebas, explicaba la forma en la que se persigue a los usuarios. «Ante la nota del Departamento de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compartimos la parte dispositiva del Auto que deja claro que LaLiga facilitará a los operadores las direcciones IP que transmiten contenido ilegal, sin importar ubicación y estas comunicaran a LaLiga los usuarios que acceden a estas IP», afirmó.

La solicitud de la IP está amparada por la Justicia Europea pero cada caso es distinto y la Liga ha aprovechado el auto de febrero para realizar acciones de difícil justificación. Por ejemplo, la conciliación se solicita por ver partidos de fútbol en el mes de abril cuando el auto es de febrero, es decir, los hechos que se deben investigar deben ser anteriores a febrero.

En definitiva, la persecución contra los usuarios no está debidamente justificada y las operadoras, si están colaborando con la Liga, se enfrentan a un grave problema por vulnerar la protección de datos. Además, en 2022 el Tribunal Supremo determinó que la emisión de partidos de fútbol no atentaba contra la propiedad intelectual algo que a Javier Tebas le ha importado poco para endurecer sus medidas de persecución. Pero aún no existe ninguna sentencia firme por parte de ningún tribunal superior.