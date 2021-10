la Liga de Naciones es joven y por eso son muchos los que todavía se preguntan sobre cómo funciona esta nueva competición de selecciones en la que se busca al nuevo país que se sentará en el trono y del que ahora mismo es dueña Portugal. Desde su primera edición en la temporada 2018/19, las 55 selecciones participantes se repartieron en cuatro grandes Ligas aunque es en este curso cuando su configuración se ha asentado.

Primero, antes de nada, dejar muy claro cómo se estructuran las 55 selecciones. Tras un primer reparto basado en el Ranking de Coeficientes de las selecciones pertenecientes a la UEFA en la primera edición, las cuatro ligas quedaron conformadas por selecciones de similar rango. Son cuatro: A, B, C y D. Las tres primeras, de la A a la C, son exactamente iguales: cada una con cuatro grupos de cuatro países cada una donde quedan encajados los 48 primeros países. En la Liga D queda solo dos grupos, uno de cuatro países y otro de tres. Tras el sorteo, en esta temporada 20/21 quedaron así configurados los grupos:

Liga A

Grupo 1: Holanda, Italia, Bosnia y Herzegovina y Polonia

Grupo 2: Inglaterra, Bélgica, Dinamarca y Islandia

Grupo 3: Portugal, Francia, Suecia y Croacia

Grupo 4: Suiza, España, Ucrania y Alemania

Liga B

Grupo 1: Austria, Noruega, Irlanda del Norte y Rumanía

Grupo 2: República Checa, Escocia, Eslovaquia y Israel

Grupo 3: Rusia, Serbia, Turquía y Hungría

Grupo 4: Gales, Finlandia, República de Irlanda y Bulgaria

Liga C

Grupo 1: Montenegro, Chipre, Luxemburgo y Azerbaiyán

Grupo 2: Georgia, Macedonia del Norte, Estonia y Armenia

Grupo 3: Grecia, Kosovoa, Eslovenia y Moldavia

Grupo 4: Albania, Bielorrusia, Lituania y Kazajstán

Liga D

Grupo 1: Islas Feroe, Letonia, Andorra y Malta

Grupo 2: Gibraltar, Liechtenstein y San Marino

¿Quién asciende y quién desciende?

Con esta nueva estructura, las ascensos y descensos son muy claros. Tras las seis jornadas que conforman la temporada de cada una uno de los grupos de las cuatro respectivas ligas queda todo casi determinado. Los líderes de los grupos de las Ligas B, C y D ascenderán a las Ligas A, B y C, respectivamente, lo que hace un total de 10 ascensos en cada edición. En el caso de los descensos, algo más complejo. Los últimos de los grupos de las Ligas A y B descenderán automáticamente a las Ligas B y C, respectivamente. En el caso de la Liga C solo habrá dos descensos a la Liga D que se resolverán por los playoffs, en casa y a domicilio, entre las cuatro selecciones cuartas de cada grupo.

¿Y quién se proclama campeón?

Tras las seis jornadas de la Liga A habrá cuatro líderes en sus cuatro grupos. Son estos los que se disputará el trofeo de campeón de la UEFA Nations League. Estos acceden directamente a las semifinales de la fase final del torneo que tendrá lugar 6 y 7 de octubre de 2021, siendo la final y el duelo por el tercer puesto el 10 de octubre. El anfitrión de estos enfrentamientos será uno de los clasificados. Según la UEFA, el líder del Grupo 1 (Holanda, Italia, Bosnia y Herzegovina y Polonia) tendrá prioridad para la organización de la final de la Liga de Naciones.